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Călin Georgescu intervine dur în plină criză politică. Mesajul tranșant al candidatului interzis de sistem
Călin Georgescu
Publicat16 iun. 2026, 14:56
Sursărealitatea.net
Călin Georgescu, candidatul interzis de sistem, a transmis marți un mesaj tranșant în contextul crizei politice acute cu care se confruntă România.
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