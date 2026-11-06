Cădere pe bursa de pe Wall Street! Pierderi colosale pentru giganții tehnologici
Bursa de pe Wall Street
Bursa de pe Wall Street a fost puternic afectată după alegerile intermediare din SUA din 3 noiembrie. Acțiunile producătorilor de cipuri au fost printre cele mai afectate.
Și piețele bursiere din Asia s-au prăbușit vineri, după ce Wall Street a înregistrat cea mai mare scădere de la începutul anului 2025, în urma rezultatelor alegerilor parlamentare americane de la jumătatea mandatului prezidențial, scrie Sky News.
Acțiunile marilor companii tehnologice au înregistrat joi una dintre cele mai severe prăbușiri din ultimii ani. Companiile din sectorul tehnologic au pierdut aproximativ 3.200 de miliarde de dolari din valoarea bursieră, o sumă echivalentă cu aproape șapte PIB-uri ale României.
Valul de vânzări masive de acțiuni tehnologice de pe Wall Street s-a răspândit în Asia pe 6 noiembrie, împingând multe piețe în scăderi accentuate.
În Coreea de Sud, indicele KOSPI a deschis în scădere cu 8,55%, la 4.923,47 puncte, obligând autoritățile de reglementare să oprească tranzacționarea timp de 20 de minute. Aceasta este a zecea oară în acest an când acțiunile sud-coreene au fost nevoite să activeze mecanismul de întrerupere a circuitului.
Indicele KOSPI a scăzut la minimul ultimelor nouă luni și riscă să piardă peste 19% față de vârful atins la sfârșitul lunii octombrie. Comparativ cu maximul record din iunie, indicele a scăzut cu aproape 48%.
Acțiunile semiconductorilor au fost supuse celei mai mari presiuni. Samsung Electronics a scăzut cu 10%, în timp ce SK Hynix a pierdut 11,7%. Aceste două companii sunt verigile cruciale în lanțul de aprovizionare cu cipuri de memorie pentru inteligența artificială și sunt principalii motori ai creșterii KOSPI din acest an.
În Japonia , indicele Nikkei 225 a pierdut 5,9%, intrând într-o piață descendentă. Indicele Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 1%, în timp ce indicele CSI 300 din China continentală a pierdut aproape 1,5%. În Vietnam, indicele VN a scăzut cu peste 14 puncte, ajungând la 1.726 de puncte, la ora 10:30.
Șocul a provenit dintr-o sesiune de tranzacționare dezastruoasă de pe Wall Street. La închiderea sesiunii de tranzacționare din 5 noiembrie, indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 5,5%, la 24.315 puncte, intrând în teritoriul corecției după ce a pierdut peste 10% față de vârful din luna precedentă. S&P 500 a scăzut cu 4,4%, în timp ce Dow Jones a pierdut 1.833 de puncte, sau peste 3,4%.
Indicele Philadelphia Semiconductor a scăzut cu 12,3%. Acțiunile Nvidia și Broadcom au pierdut 9%, respectiv 10%, în timp ce Oracle a scăzut cu aproape 7%. ETF-ul iShares Semiconductor (SOXX) a pierdut peste 12%, înregistrând cea mai accentuată scădere din martie 2020.
Investitorii sunt îngrijorați că o victorie a democraților atât în Cameră, cât și în Senat va duce la o supraveghere mai strictă a sectorului inteligenței artificiale, în special a construcției de centre de date. Apelurile de oprire a construcției de centre de date din cauza îngrijorărilor legate de mediu, locuri de muncă și consumul de energie au alimentat și mai mult îndoielile cu privire la perspectivele cheltuielilor de capital ale companiilor de tehnologie.
O victorie democrată în Congres ar putea avea un impact asupra fluxurilor de investiții, perspectivelor de creștere și politicii economice a SUA, dar nu va aduce schimbări imediate. Congresul își începe oficial mandatul abia în ianuarie 2027. În perioada de tranziție, președintele Donald Trump poate folosi în continuare puterea executivă, dar îi va fi dificil să adopte bugete și programe care necesită aprobarea Congresului.
Pentru industria inteligenței artificiale, cel mai mare risc este înăsprirea reglementărilor privind mediul, energia și autorizațiile de construire a centrelor de date, ceea ce poate încetini progresul proiectelor. Acest lucru ar putea avea apoi un impact negativ asupra afacerilor care produc cipuri, servere, echipamente de rețea și oferă servicii de cloud computing.
Lichidarea bruscă a prețurilor nu este suficientă pentru a confirma că bula inteligenței artificiale a explodat. Dacă cererea de aplicații continuă să crească, aceasta ar putea fi doar o corecție; dimpotrivă, dacă profiturile nu țin pasul cu investițiile, procesul de reevaluare ar putea fi prelungit.
Încetinirea investițiilor în tehnologie ar putea slăbi, de asemenea, un factor cheie al creșterii economice a SUA. Dacă activitatea economică și piața muncii se răcesc, Fed va avea mai mult spațiu de manevră pentru a relaxa politica monetară. Scăderea randamentelor reale ale obligațiunilor americane și un dolar mai slab ar putea susține aurul, deoarece reduc costul de oportunitate al deținerii metalului prețios.
Pe termen scurt, aurul ar putea fi încă vândut pentru a compensa pierderile de pe piața bursieră. În dimineața zilei de 6 noiembrie, prețul aurului a scăzut cu aproximativ 90 de dolari față de maximul zilei precedente, la aproximativ 4.060 de dolari pe uncie.
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