BURSA DE LA BUCUREȘTI A DESCHIS CU CREȘTERI PE MAJORITATEA INDICILOR ȘEDINȚA DE TRANZACȚIONARE
BURSA DE LA BUCUREȘTI A DESCHIS CU CREȘTERI PE MAJORITATEA INDICILOR ȘEDINȚA DE TRANZACȚIONARE
Rulajul se cifra la 4,3 milioane de lei (849.680 euro)
Bursa de Valori București (BVB) a deschis cu creșteri pe majoritatea indicilor ședința de miercuri, iar rulajul se cifra la 4,3 milioane de lei (849.680 euro), după 30 de minute de la debutul tranzacțiilor.
Indicele principal BET, care arată evoluția celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,18%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni de la BVB, consemna o creștere tot de 0,18%.
Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câștigat 0,12%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiții, BET-BK, s-a apreciat cu 0,02%.
Indicele BET-FI al SIF-urilor consemna o depreciere de 0,65%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic și al utilităților creștea cu 0,41%.
Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piața AeRO, era în creștere cu 0,19%.
Conform datelor BVB, cele mai mari creșteri ale valorii acțiunilor le înregistrau IAR (3,25%), Romcarbon (+2,19%) și Ropharma (+1,69%).
Pe de altă parte, în scădere erau acțiunile Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră (-2,91%), Prebet (-2,38%) și Romcab (-2,37%). AGERPRES
