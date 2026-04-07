Bani în plus pentru pensionari: Cine primește măriri de câteva sute de lei și de ce ajutoarele nu ajung înainte de Paște

Veste bună pentru seniorii cu venituri mici: autoritățile pregătesc o serie de măriri de pensii și ajutoare financiare care se vor întinde pe parcursul celei de-a doua jumătăți a acestui an și vor continua în 2027.

Vizate sunt, în mod special, persoanele care încasează pensia minimă, aproximativ 800.000 de seniori urmând să primească lunar sume suplimentare cuprinse între 438 și 627 de lei.

Pe lângă aceste majorări, statul va acorda și ajutoare punctuale, structurate în funcție de nivelul veniturilor. Astfel, persoanele cu pensii sub 1.500 de lei vor beneficia de un sprijin de 500 de lei, cele cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar seniorii care au pensii între 2.001 și 3.000 de lei vor încasa 300 de lei. Totodată, peste 11.000 de pensionari cu venituri modeste vor primi tichete sociale în valoare totală de 100 de lei. Este important de reținut că aceste sume nu vor fi virate înainte de sărbătorile pascale, ci ulterior.

Radiografia cheltuielilor: Povara inflației asupra gospodăriilor

Aceste măsuri de sprijin vin într-un context economic tensionat, marcat de o creștere accelerată a costului vieții. Datele furnizate de Realitatea.net arată că, la finalul anului 2025, cheltuielile totale ale unei gospodării din România au crescut cu 11% față de aceeași perioadă a anului anterior, în timp ce cheltuielile individuale au urcat cu 11,7%. În termeni nominali, o gospodărie medie a cheltuit lunar aproximativ 7.594 de lei.

Discrepanțele dintre mediul urban și cel rural rămân semnificative. Venitul mediu într-o gospodărie din mediul urban a ajuns la 10.785 lei, fiind de 1,4 ori mai mare decât cel înregistrat în mediul rural. Deși venitul mediu pe gospodărie la nivel național s-a situat în jurul sumei de 8.863 lei (aproximativ 3.566 lei per persoană), acesta a înregistrat o ușoară scădere de 0,2% față de trimestrul anterior. Această stagnare a veniturilor, suprapusă peste scumpirile de două cifre ale cheltuielilor, subliniază necesitatea intervențiilor statului pentru protejarea categoriilor vulnerabile în fața inflației.