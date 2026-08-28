Apă mai scumpă în Capitală! Tariful a fost majorat cu 0,85 lei/metrul cub, în vederea investițiilor în rețeaua de apă-canal

Publicat 28 aug. 2026, 12:16 Sursă realitatea.net

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat vineri un act adițional la contractul de concesiune încheiat între Municipiul București și Apa Nova, care prevede un nou program de investiții în infrastructura de apă și canalizare, în valoare de aproape 500 de milioane de euro.

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