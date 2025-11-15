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Anca Alexandrescu, atacată de oamenii lui Drulă în stradă VIDEO
Anca Alexandrescu, atacată de oamenii lui Drulă în stradă VIDEO
„Drulăii” au jignit-o pe candidata independentă la Primăria Capitalei
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