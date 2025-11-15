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Anca Alexandrescu, atacată de oamenii lui Drulă în stradă VIDEO

Anca Alexandrescu, atacată de oamenii lui Drulă în stradă VIDEO

Anca Alexandrescu, atacată de oamenii lui Drulă în stradă VIDEO

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 15 nov. 2025, 16:05

„Drulăii” au jignit-o pe candidata independentă la Primăria Capitalei

Anca Alexandrescu a fost jignită în stradă de oamenii lui Drulă. Aceștia s-au infiltrat printre susținătorii candidatei la Primăria Capitalei.

Anca Alexandrescu a fost implicată într-o confruntare cu membri ai echipei USR, după ce au jignit-o.

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