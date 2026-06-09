Analiză Daniel Udrescu - Impozitarea inflației: Cum ajunge statul să taxeze profituri care nu există

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 9 iun. 2026, 11:29

Inflația nu afectează doar prețurile, salariile și dobânzile. Ea deformează însăși contabilitatea companiilor. Într-o economie în care prețurile cresc accelerat, profitul contabil poate deveni o iluzie, iar impozitul pe profit se poate transforma într-o taxă aplicată asupra deprecierii banilor.

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