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Analiză Daniel Udrescu - Impozitarea inflației: Cum ajunge statul să taxeze profituri care nu există
Bani
Inflația nu afectează doar prețurile, salariile și dobânzile. Ea deformează însăși contabilitatea companiilor. Într-o economie în care prețurile cresc accelerat, profitul contabil poate deveni o iluzie, iar impozitul pe profit se poate transforma într-o taxă aplicată asupra deprecierii banilor.
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