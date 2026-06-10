Analiză Daniel Udrescu - FIFO, profitul fals și taxa ascunsă pe stocuri

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 10 iun. 2026, 09:29

Una dintre cele mai periculoase forme ale impozitării inflației apare în gestiunea stocurilor. În perioade de creștere rapidă a prețurilor, metoda FIFO poate transforma contabilitatea într-o mașină de produs profituri artificiale.

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