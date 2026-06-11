Analiză Daniel Udrescu: Creanțele, cash-ul și costul ascuns al încasărilor întârziate

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 11 iun. 2026, 09:09

Inflația lovește cel mai dur acolo unde contabilitatea pare corectă: în creanțe. O firmă emite factura astăzi, înregistrează venit, raportează profit și plătește impozit. Dar încasează banii peste 90, 120 sau 180 de zile, când valoarea reală a banilor este mai mică.

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