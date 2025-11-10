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ANAF va continua controalele în sectorul serviciilor pentru evenimente
10 nov. 2025, 11:03
ANAF va continua controalele în sectorul serviciilor pentru evenimente
Articol scris de Scris de Realitatea Financiara
Sunt vizate peste 80 de firme
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va continua de luni controalele în sectorul serviciilor pentru evenimente. Sunt vizate peste 80 de firme care nu s-au conformat voluntar obligaţiilor legale.
Potrivit ANAF, campania naţională de colectare a datelor privind contractele încheiate pentru perioada iunie-decembrie 2025 a determinat numeroase societăţi care administrează saloane de evenimente să îşi declare corect veniturile şi obligaţiile fiscale. Instituţia avertizează însă că firmele care nu respectă perioada stabilită pentru corectarea neregulilor vor fi sancţionate potrivit legii.
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