ANAF, acuzată că blochează firmele prin noile criterii de risc la rambursarea TVA
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Noile criterii de risc aplicate de ANAF la rambursarea TVA ar putea bloca resursele financiare ale companiilor și afecta investițiile și exporturile. Camera Consultanților Fiscali avertizează că inclusiv contribuabilii corecți pot avea de suferit și cere intervenția Ministerului Finanțelor și a ANAF.
Noile criterii ANAF pentru rambursarea TVA, contestate de consultanții fiscali
Potrivit CCF, modificările au fost introduse prin Ordinul președintelui ANAF nr. 1123 din 21 septembrie 2026. Camera atrage atenția că aplicarea criteriilor poate determina verificări fiscale anticipate și întârzieri la rambursarea TVA inclusiv pentru contribuabilii care nu au încălcat legislația fiscală.
Unul dintre indicatorii vizați se referă la existența unor acționari, asociați sau administratori care figurează într-o bază de date specială privind riscul de rambursare necuvenită a TVA.
Consultanții fiscali susțin că baza de date nu este publică, iar companiile nu au posibilitatea de a verifica persoanele înscrise. În plus, criteriul nu prevede un prag minim de deținere a participațiilor, deși un asociat minoritar poate să nu aibă capacitatea de a influența deciziile societății.
În opinia CCF, utilizarea unui asemenea indicator fără diferențierea situațiilor concrete poate afecta societăți care nu prezintă, prin activitatea proprie, un risc real de rambursare necuvenită.
Investițiile pot declanșa verificări suplimentare pentru recuperarea TVA
Un alt criteriu criticat de Camera Consultanților Fiscali privește creșterea sumelor solicitate la rambursare în raport cu perioadele anterioare.
CCF oferă exemplul unei companii care achiziționează utilaje în valoare de două milioane de lei. La o cotă de TVA de 21%, investiția generează o sumă de 420.000 de lei reprezentând TVA aferentă achiziției, ceea ce poate determina o creștere importantă a deducerilor față de nivelul obișnuit al firmei.
Potrivit organizației, criteriul nu precizează suficient de clar perioada de referință și baza de comparație. În aceste condiții, investițiile semnificative sau reportarea legală a unui sold de TVA ar putea contribui la declanșarea unor verificări suplimentare.
Camera avertizează că firmele care investesc pentru dezvoltarea activității nu ar trebui să fie dezavantajate automat doar pentru că solicită rambursări mai mari decât în trecut.
Firmele pot fi afectate de situația fiscală a furnizorilor
CCF semnalează și riscurile asociate criteriilor care iau în calcul situația fiscală a partenerilor comerciali.
Potrivit consultanților, un contribuabil nu poate verifica în mod obișnuit dacă furnizorii săi și-au depus toate declarațiile fiscale sau dacă figurează în bazele de date interne ale administrației fiscale. Aceste informații sunt protejate de secretul fiscal.
O altă problemă semnalată privește momentul la care este analizată situația furnizorului. Dacă acesta era activ fiscal în momentul emiterii facturii, dar devine ulterior inactiv, modificarea statutului său poate influența evaluarea decontului de TVA al clientului.
Camera Consultanților Fiscali consideră că asemenea situații trebuie analizate individual, ținând cont de conduita contribuabilului și de informațiile pe care acesta le putea cunoaște la momentul tranzacției.
În acest context, CCF invocă jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, inclusiv cauza Paper Consult (C-101/16), în sprijinul argumentelor privind protejarea drepturilor contribuabililor de bună-credință.
Avertismentul CCF: întârzierile la rambursarea TVA pot afecta economia
Președintele Camerei Consultanților Fiscali, Dan Manolescu, avertizează că aplicarea excesivă a criteriilor de risc poate avea efecte negative asupra economiei și chiar asupra veniturilor bugetare.
Acesta susține că lipsa lichidităților poate determina companiile să reducă sau să amâne investițiile, să își diminueze activitatea și să înregistreze venituri și profituri mai mici. În consecință, bugetul de stat ar putea încasa mai puțin din impozitul pe profit și din TVA aferentă tranzacțiilor interne.
Reprezentantul CCF atrage atenția și asupra efectului de domino pe care întârzierile îl pot produce în economie. Companiile care nu își recuperează la timp TVA pot amâna plățile către furnizori, iar aceștia pot ajunge, la rândul lor, să întârzie achitarea taxelor și obligațiilor curente.
Astfel, o măsură destinată prevenirii rambursărilor necuvenite ar putea genera dificultăți financiare pentru firmele care își desfășoară activitatea legal, potrivit argumentelor prezentate de organizație.
CCF reclamă lipsa fundamentării noilor indicatori de risc fiscal
Doru Dudaș, președintele Comitetului fiscal al CCF și fost vicepreședinte ANAF, afirmă că documentația care a stat la baza modificării procedurii nu prezintă analize detaliate care să justifice introducerea noilor criterii.
Potrivit acestuia, referatul de fundamentare nu ar include explicații privind scopul urmărit, argumentele juridice, motivele concrete sau efectele estimate pentru cei 24 de noi indicatori de risc fiscal menționați de organizație.
CCF mai susține că documentul nu conține nici o analiză statistică a mecanismului anterior de rambursare a TVA, care să evidențieze problemele pe care administrația fiscală urmărește să le corecteze.
În lipsa unor asemenea explicații, consultanții fiscali cer o evaluare mai clară a modului în care noile criterii vor fi aplicate și a impactului lor asupra mediului de afaceri.
Ce soluții propune Camera Consultanților Fiscali
CCF consideră că prevenirea fraudei fiscale trebuie să rămână un obiectiv prioritar, însă mecanismele de control trebuie să fie proporționale și să țină cont de circumstanțele fiecărui contribuabil.
Organizația susține folosirea instrumentelor digitale existente pentru identificarea riscurilor reale și solicită criterii transparente, praguri clar definite, evaluarea conduitei proprii a contribuabilului și posibilitatea de a contesta măsurile luate de administrația fiscală.
Camera Consultanților Fiscali a transmis Ministerului Finanțelor și ANAF o adresă cu problemele identificate și solicită analizarea efectelor noilor reguli privind rambursarea TVA.
Disputa vizează echilibrul dintre combaterea fraudei fiscale și protejarea companiilor corecte, pentru care recuperarea TVA poate reprezenta o componentă importantă a fluxului de numerar și a finanțării investițiilor.
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