Actualitate· 2 min citire
Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist din România, invitat de Casa Albă. Realitatea PLUS, invitat special la SUMMITUL condus de Donald Trump
Ana Maria Păcuraru
Publicat14 iun. 2026, 14:37
Actualizat15 iun. 2026, 15:58
SursăRealitatea PLUS
Transmisiuni speciale de la Summitul G7, din Evian, Franța, acolo unde se decide soarta lumii. Conform programului, Donald Trump va participa la mai multe întâlniri cu lideri străini, iar după summit va avea și o întâlnire la Versailles cu Emanuel Macron. Ana Maria Păcuraru este singurul jurnalist din România invitat de Casa albă și vine cu detalii de acolo.
Citește și
- 16:41Bursa de la București a pierdut în această săptămână 8,89 miliarde de lei la capitalizare
- 10:19Statul român și UE nu au un standard serios pentru mica inflație, distrugând astfel economia prin impozitare
- 08:38Daniel Udrescu: Analiza Mureșan, cu recomandarea unui plan
- 20:47Curtea de Conturi: Hidro Prahova a cumpărat echipamente la prețuri de până la 2,4 ori mai mari
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News