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Ana Maria Păcuraru: ”România este un stat de primă linie. Încetarea războiului este siguranța noastră”
Ana-Maria Păcuraru
Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist din Europa de Est invitat de Casa Albă la Summitul G7, a acordat o serie de interviuri pentru presa franceză, arabă și indiană în care a vorbit despre poziția României în contextul războiului din Ucraina și cum influențează acest conflict țara noastră, mai ales după incidentele cu dronă din Galați și Portul Constanța.
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