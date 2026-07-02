Actualitate· 2 min citire
Ana Maria Păcuraru, față în față cu ambasadorul Indiei în România.”E o provocare uneori să ai relații bune cu toate părțile”
Publicat2 iul. 2026, 07:30
Actualizat2 iul. 2026, 07:52
SursăRealitatea PLUS
Interviu-eveniment cu ambasadorul Indiei în România, realizat de jurnalistul Ana Maria Păcuraru, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS. Diplomatul a explicat cum funcționează politica externă a țării sale, care menține relații economice cu toate marile puteri ale lumii, în ciuda tensiunilor globale uriașe din acest moment.
Citește și
- 08:33Explozia prețurilor i‑a transformat pe români în vânători de promoții – REPORTAJ Realitatea PLUS
- 08:25Anca Alexandrescu: Bătălia meschină de la București este pe funcții, pe poziții și pe putere
- 08:19George Simion, în mijlocul românilor: de la 1 iulie a crescut salariul minim, dar nu în favoarea salariaților, ci a statului
- 08:00Lovitură pentru absolvenții de Bacalaureat: taxele la facultate cresc considerabil din toamnă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News