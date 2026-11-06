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Alexandru Nazare, despre tăierea salariilor șefilor din companii de stat: „Nu am vorbit despre un procent anume”

Alexandru Nazare (foto: FB)

Alexandru Nazare (foto: FB)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat6 nov. 2026, 16:00
SursăRealitatea.net realitatea plus

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că nu există un procent unic de reducere a cheltuielilor în companiile de stat, la nivelul conducerii, și că fiecare ordonator principal de credite trebuie să își facă propria analiză. Acesta a precizat că așteaptă propuneri „în cel mai scurt timp”, începând cu săptămâna viitoare.

Ministrul Finanțelor a explicat că misiunea de a monitoriza companiile de stat aparține Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), nu Ministerului Finanțelor. Nazare a precizat, însă, că obligația ministerului este să găsească, împreună cu ordonatorii principali de credite, măsuri potrivite pentru identificarea unor variante de a reduce cheltuielile.

Avem nevoie de propuneri de la ei și așteptăm, în cel mai scurt timp, începând cu săptămâna viitoare, răspunsurile pentru a le centraliza și a le prezenta în lucru”, a declarat Nazare. „Să ne facă propunerile pe care le consideră potrivite, astfel încât să ținem cont de acestea când elaborăm bugetul. Au libertatea să ne facă propuneri.

a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Alexandru Nazare a adăugat că este clar că trebuie făcute economii, însă acestea trebuie să fie justificate și să nu afecteze performanța instituțiilor.

„Sunt locuri unde se pot face reduceri mai mari, locuri unde se pot face reduceri mai mici și alte locuri unde este posibil să fie nevoie să finanțăm mai mult, astfel încât serviciul public să fie unul de calitate.

Economiile trebuie făcute acolo unde se justifică, iar aceste decizii trebuie luate astfel încât performanța respectivelor agenții sau companii să nu scadă.

a mai precizat Nazare.

Întrebat dacă ar trebui este de așteptat o reducere a bugetelor de salarii cu 10% saurestricții privind achiziția de mașini, ministrul a spus că nu a fost stabilită o cifră și că nu s-a discutat despre un procent anume aplicabil tuturor instituțiilor.

Declarațiile vin în contextul în care Guvernul pregătește o analiză a veniturilor conducerii celor aproximativ 200 de agenții și companii de stat. Potrivit premierului Luca Niculescu, în multe dintre aceste entități salariile șefilor depășesc 5.000 de euro pe lună, iar în unele cazuri ajung până la 20.000 de euro.

Executivul consideră că o parte dintre aceste remunerații nu sunt justificate de performanțele obținute și anunță măsuri pentru eficientizarea cheltuielilor și reducerea risipei din sectorul public.

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