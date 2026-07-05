Actualitate· 1 min citire
400 de primării primesc bani pentru asistență după cazul Pașca. Statul dă bani după ancheta DIICOT
Viorel Pașca
Publicat5 iul. 2026, 20:13
SursăRealitatea PLUS
400 de primării primesc bani de la stat după scandalul azilului groazei din Bihor! Ministerul Muncii susține că este vorba despre bani europeni destinați asistenței sociale.
Citește și
- 12:25George Simion, apel la Nicușor Dan: „Ceasul 12! Nominalizează un premier ACUM”
- 12:19O mare companie low cost din Europa va fi cumpărată de americani. Tranzacție de 6 miliarde de euro
- 10:32Rata șomajului a crescut alarmant în doar o lună. Aproape 10.000 de oameni au ajuns șomeri în luna mai
- 10:29Consumul românilor scade abrupt: comerțul cu amănuntul, în cădere de 5,5% în primele cinci luni din 2026
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News