400 de primării primesc bani pentru asistență după cazul Pașca. Statul dă bani după ancheta DIICOT

Publicat 5 iul. 2026, 20:13 Sursă Realitatea PLUS

400 de primării primesc bani de la stat după scandalul azilului groazei din Bihor! Ministerul Muncii susține că este vorba despre bani europeni destinați asistenței sociale.

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