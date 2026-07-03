10 trucuri prin care magazinele te păcălesc să cumperi mai mult. Cum ajungi să ieși cu bonul dublu fără să-ți dai seama

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 3 iul. 2026, 21:21

Ai intrat în supermarket doar pentru lapte și pâine, iar la casă ai constatat că ai cumpărat de trei ori mai multe produse decât îți propusesei? Nu este întotdeauna o întâmplare. Modul în care sunt construite magazinele, amplasarea produselor și chiar pardoseala sau muzica sunt gândite astfel încât să petreci cât mai mult timp printre rafturi și, implicit, să cumperi mai mult.

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