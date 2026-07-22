STB lansează un program de plecări voluntare cu salarii compensatorii, după intrarea în insolvență

Publicat 22 iul. 2026, 11:47 Actualizat 22 iul. 2026, 12:10 Sursă Realitatea.net

Societatea de Transport București (STB) demarează oficial un program de plecări voluntare adresat unui număr maxim de 200 de angajați, măsură care face parte din procesul amplu de reorganizare a companiei.

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