Partidele plătesc sume derizorii pe chiriile lunare pentru sediile din centrul orașelor

Sursă: Realitatea.Net

Partidele politice din România beneficiază de sedii în imobile din patrimoniul public la prețuri derizorii. Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) a publicat lista oficială a contractelor, confirmând că multe formațiuni politice plătesc chirii simbolice pentru spațiile ocupate.

Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) a făcut publică, pentru prima dată, lista completă a contractelor de închiriere derulate cu firme private, instituții publice, ONG-uri și formațiuni politice.

Documentul oficial confirmă o realitate discutată des în spațiul public: marile partide din România ocupă mii de metri pătrați în zonele exclusiviste ale Capitalei în schimbul unor chirii care, în destule cazuri, sunt de-a dreptul simbolice.

Privilegiul „Atribuirii Directe”: Reguli diferite pentru politicieni și privați

Analiza documentului relevă un numitor comun pentru toate formațiunile politice: niciun contract nu a fost încheiat prin licitație publică . Toate sediile au fost oferite prin atribuire directă. Deși cadrul legal în vigoare permite această excepție pentru partide, experții în administrație publică au criticat constant lipsa de transparență și avantajul incorect în raport cu firmele private, care sunt obligate să concureze la licitații deschise pentru a prinde un spațiu de la stat.

Harta Chiriilor: Ce suprafețe ocupă partidele și cât achită lunar

Tarifele și condițiile contractuale variază masiv de la o formațiune la alta, trecând de la sume derizorii de câțiva euro, la contracte pe perioade nedeterminate sau chirii aliniate parțial la piața liberă.

1. Partidul Național Liberal (PNL) – Cel mai mare domeniu din Capitală

Liberalii controlează cea mai impresionantă suprafață alocată unui partid politic din România, localizată în cartierul Primăverii:

Sediul Central (Aleea Modrogan nr. 1): Un teren uriaș de 20.138 mp , pentru care PNL a achitat o chirie lunară de doar 1.006 lei (aproximativ 200 de euro) . Contractul, semnat prin atribuire directă în februarie 2021, a expirat în februarie 2026. În prezent, imobilul face obiectul unei proceduri de transformare în contract de concesiune.

Filiala București (Aleea Modrogan nr. 22): Un teren de 561 mp închiriat cu 28 de lei pe lună .

Filiala Ilfov (Aleea Modrogan nr. 3): O suprafață de 531 mp ocupată în schimbul a 26 de lei lunar .

2. Partidul Social Democrat (PSD) – Contracte fără termen de expirare

Social-democrații beneficiază de spații ultracentrale securizate prin contracte extrem de vechi, unele având clauze de valabilitate atipice:

Sediul Central (Șoseaua Kiseleff nr. 10): PSD ocupă un teren de 5.392 mp pentru care plătește 269,62 euro/lună (fără TVA) . Contractul a fost semnat prin atribuire directă în anul 2014 și are o valabilitate catalogată drept „pe toată perioada construcției” – un termen deschis, fără o dată de expirare fixată.

Organizația Județeană Ilfov (Strada Negustori nr. 3): Deține din anul 2004 un teren de 928 mp, tot pe o durată nedeterminată, contra unei sume de 46 de euro pe lună .

3. Uniunea Salvați România (USR)

Sediul din Șoseaua Kiseleff nr. 55 (Vila 9): USR figurează în baza de date cu un apartament cu o suprafață de 41 mp . Pentru acesta, partidul virează lunar către RA-APPS o chirie mixtă compusă din 243 de lei și 204 euro . Înțelegerea a fost parafată direct în 2021 și rămâne în vigoare până în 2027.

4. Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

Imobilul din Strada Petofi Sandor nr. 47: UDMR folosește un spațiu generos de 770 mp , însă în acest caz sumele sunt mai apropiate de realitatea pieței. Uniunea plătește 4.329 de euro pe lună , în baza unui contract prin atribuire directă deschis în 2016 și care urmează să expire în noiembrie 2026.

5. Partidul Umanist Social Liberal (PUSL)

Domeniul din Șoseaua Kiseleff nr. 57: Formațiunea politică controlează o clădire de 787 mp și un teren aferent de 2.782 mp . Chiria lunară se ridică la 5.854 de euro . Contractul actual a fost semnat recent, în iunie 2025, și are scadența în iunie 2026.

6. Partidul Mișcarea Populară (PMP)

Sediul din Strada Nicolae Iorga nr. 11 (Sector 1): PMP utilizează o clădire cu suprafața de 654 mp și un teren de 1.474 mp. Nota de plată lunară trimisă de RA-APPS include 2.305 lei și 2.803 euro . Contractul rulează din 2021 și expiră în 2027.

7. Sediile altor formațiuni politice din listă:

Pro România: Ocupă 545,93 mp pe Strada Gina Patrichi nr. 10, cu o chirie de 3.882,75 euro/lună (fără TVA).

Partidul Bunăstării Decente: Gestionează două spații în Șoseaua Kiseleff nr. 24. Primul (156,10 mp) costă 1.931,26 euro/lună (fără TVA), iar al doilea (265,28 mp) este închiriat pentru 165,37 lei și 1.790,64 euro/lună (fără TVA).

Alianța Lege și Ordine „ALO”: Deține 267,34 mp pe Strada Russo Alecu nr. 13-19, plătind 151,25 lei și 1.518,49 euro/lună (fără TVA).

Cine mai împarte clădirile cu partidele?

Moștenit în mare parte din uriașul aparat de protocol al perioadei comuniste, patrimoniul administrat de RA-APPS adună sub același acoperiș entități complet diferite. În aceleași perimetre sau imobile vecine cu cele ale partidelor politice își desfășoară activitatea instituții-cheie ale statului român, precum Direcția Națională Anticorupție (DNA) , Curtea de Conturi sau Autoritatea Electorală Permanentă . De asemenea, printre marii chiriași se numără și ANAF (cu aproape 10.000 mp folosiți la Piața Presei Libere), alături de trusturi media, societăți comerciale private și asociații civile.