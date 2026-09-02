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Dragoș Pîslaru, declarație halucinantă despre indexarea pensiilor și a salariilor: "Ni se promit cai verzi pe pereți"
Publicat2 sept. 2026, 11:02
Actualizat2 sept. 2026, 11:06
SursăRealitatea PLUS
O nouă sfidare din partea lui Dragoș Pîslaru! Ministrul interimar al Muncii spune că românilor li se promit "cai verzi pe pereți" privind indexarea de anul viitor a pensiilor și a salariilor. Acesta susține că nu se poate aplica o majorare fără sursa de finanțare, iar Comisia Europeană nu se spune cum să facem indexarea.
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