Sursă: Realitatea PLUS

Jurnalistul Dan Bucura a explicat, în exclusivitate la REALITATEA PLUS, cum poate fi folosită platforma de 196 de milioane de euro construită de DIGI România din banii SAFE.

Potrivit acestuia, sistemul ar putea manipula alegerile prin publicarea a mii de postări și comentarii pe rețelele de socializare pentru a promova un candidat, cel mai probabil cel agreat de televiziunea care primește banii destinați consolidării Apărării, spune Dan Bucura.

Un LLM - Large Language Model este un model de inteligență artificială antrenat pe cantități uriașe de text pentru a învăța, care stă la baza sistemelor capabile să genereze text, să răspundă la întrebări, să traducă, să rezume sau să poarte conversații complexe.

Guvernul României a semnat un contract de 196 de milioane de euro, din fondurile SAFE, cu Digi România, compania care deține Digi 24, televiziunea de casă a premierului demis Ilie Bolojan.

De-a lungul timpului, în loc să organizeze conferințe cu toată presa, acesta a preferat în multe rânduri să facă anunțuri importante pentru țară la DIGI 24 și DIGI FM.

Și anterior, pe când era primar la Oradea, Bolojan a avut numeroase legături instituționale avantajoase cu RCS-RDS, compania care și-a schimbat denumirea în DIGI România.

La solicitarea Realitatea Plus, Executivul a transmis, prin purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu, că „selecția nu are nicio legătură cu Ilie Bolojan”. Pe de altă parte, SRI și DIGI România nu au răspuns interpelărilor transmise de Realitatea Plus, pentru un punct de vedere.