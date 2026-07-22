Alessia Păcuraru, după derapajul grav al lui Coldea: „Am fost deposedată de telefon. Eu eram cu un grup de prieteni, familie!”

Publicat 22 iul. 2026, 22:34 Actualizat 22 iul. 2026, 22:38 Sursă Realitatea PLUS

Jurnalista Alessia Păcuraru a declarat în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel” că a fost agresată și că i-a fost smuls telefonul de către Florian Coldea pe aeroportul din Nisa. Ea spune că a depus plângeri la autoritățile franceze și că incidentul ar fi fost surprins de camerele de supraveghere.

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