Un nou sondaj AtlasIntel, ultimul înaintea scrutinului de duminică, provoacă șoc în inima sistemului. Candidata suveranistă Anca Alexandrescu este creditată cu prima șansă, la o zecime de procent în fața lui Daniel Băluță. Alexandrescu și Băluță au făcut schimb de locuri față de precedenta cercetare. Ciprian Ciucă se află pe al treilea loc, iar rezultatul lui Durlă pare să fie pierdut în cursă.

Al treilea sondaj AtlasIntel, realizat la comanda HotNews, o indică, pentru prima dată, pe locul 1 pe Anca Alexandrescu. Cu 24%, candidata susținută de AUR este cu doar 0,1% în fața lui Daniel Băluță, care are 23,9%.

Cei doi se aflau pe primele locuri, dar în ordine inversă față de al doilea sondaj AtlasIntel, din 1 decembrie, diferența fiind tot de 0,1%.

Ciucu 20,2%, Drulă 15,3%

Pe locul 3 se află Ciprian Ciucu, reprezentantul PNL, cu 20,2%, la sub 4% de cei doi.

Candidatul USR Cătălin Drulă este pe locul 4, cu 15,3%. Drulă a rămas constant, anteriorul sondaj arătându-l la 15,5%