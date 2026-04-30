Anca Alexandrescu, dezvăluiri bombă despre jocurile de culise din tabăra pro-Bolojan. Manevre disperate pentru a rămâne la putere

Cu doar câteva zile înainte de moțiunea de cenzură care poate decide viitorul Guvernului, Anca Alexandrescu a dezvăluit informații despre tabăra care îl susține pe Ilie Bolojan, explicând cum în interiorul PNL s-ar purta negocieri de culise pentru menținerea actualei puteri.

Anca Alexandrescu spune că, pe fondul apropierii votului decisiv din Parlament, în jurul premierului s-ar fi format o grupare care încearcă să își securizeze sprijinul politic.

„Aud că disperarea a ajuns atât de mare la onestul Bolojan și la echipa lui, înțeleg că la PNL cei din conducere s-au apucat de afaceri imobiliare și parlamentarii care brusc și-au manifestat iubirea față de Bolojan primesc promisiuni de vânzare pentru apartamentele pe care le au de 700.000 de euro, apartamentul valorând 200.000 de euo. Nu o să dau încă nume, înțeleg că se promit și funcții pentru soții, pentru soți, pentru frați și așa mai departe, inspectori școlari, șefi de cimitire.

Un lucru vă promit: că după ce va trece moțiunea de cenzură am să mă ocup de toți cei pe care i-a apucat brusc dragostea de Bolojan, să le verific soțiile, soții, frații, declarațiile de avere, așa, ca să știe toată lumea cum s-au îmbogățit brusc.

O să fiu cu ochii pe voi, așa că nu puteți să faceți nicio mișcare. Marți. nu uitați. Sau ca să îl citez pe Angry Birds, gândiți-vă! Marți avem o șansă uriașă să scăpăm de el. Sunt convinsă că sunt foarte mulți parlamentari onești patrioți care își iubesc țara și poporul și vor vota pentru ca Angry Birds să plece înapoi la Oradea”, a spus Anca Alexandrescu.

Informații suplimentare

În cadrul unei intervenții la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a venit cu informații suplimentare pe acest subiecty:

„Eu am informații certe, nu am probele pentru că nu am fost la întâlnirile respective și nu pot da nume. Dar există un parlamentar care a trecut pe la două partide, acum ajunge la al treilea partid, căruia i s-a oferit o promisiune de vânzare-cumpărare pentru un apartament pe care îl deține, de vreo 200.000 de euro, și i s-a oferit suma de 700.000 de euro. Sigur, lucrurile astea se vor vedea în declarațiile de avere atunci când vor apărea. Însă înțeleg că s-au promis și funcții pentru soții, pentru soți, pentru frați, șefi de cimitire și șefi de inspectorate școlare, o grămadă de alte poziții care pot fi date cât sunt la guvernare.

Întrebarea e alta: vă dați seama câți bani se fură de la statul român dacă ei își permit să facă asemenea promisiuni? Dacă își permit să ofere sute de mii de euro! Miza este evident vânzarea companiilor de stat, tot ce a mai rămas, pentru că văd că insistă și domnul Bolojan, și cei din siajul său, cu comparația cu Grecia, este 1 la 1 ce încearcă să facă acum Bolojan cu ce au făcut cu Grecia. Dar nu spune nimic domnul Bolojan că Grecia a fost adusă în acea situație de un partid cu aceeași orientare cu cel pe care îl conduce el.

Însă întrebarea este următoarea: Ce se va întâmpla dacă acești oameni vor primi și banii. Unde este DNA, pentru că îl văd pe domnul Fenechiu că minte cu nerușinare că a avut o discuție cu ei, doar așa, de tatonare, și dintr-o dată oamenii de la AUR și PACE sunt niște oameni de calitate, și sunt pro-europeni, extraordinari, și dacă votează nu mai contează dacă sunt extremiști. Mi se întoarce stomacul pe dos, dar ideea este următoarea: unde sunt autoritățile statului? Pentru că asta deja este mită, nu se mai poate așa ceva. Oamenii au fost trimiși acolo să voteze în interesul cetățenilor români. Ori a vota în favoarea lui Ilie Bolojan sau împotriva moțiunii de cenzură înseamnă să fii trădător, să votezi împotriva României și împotriva cetățenilor.

Aseară am prezentat pe larg furăciunea pe care o fac cu SAFE, este o disperare uriașă să ajungă banii în Germania, 68% din suma totală, și în Franța o sumă mai mică, dar și la alți prieteni de-ai lor. Trebuie să se termine odată și să îi ia pe toți cei care fac așa ceva și care încearcă să dea acești bani, aceste promisiuni numai pentru că au nevoie de voturi să rămână la putere”, a spus Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS.