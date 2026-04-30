Alertă alimentară. Un mare supermarket retrage de pe piață trei tipuri de arahide contaminate cu aflatoxine

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis o notificare de rechemare pentru produsele din gamele Fine Life, Metro Chef și Aro, comercializate de Metro Cash & Carry România, după ce testele au indicat depășiri ale limitelor legale de aflatoxine. Consumatorii care dețin aceste produse sunt sfătuiți să nu le consume și să le returneze în magazine până la finalul lunii mai 2026 pentru a-și recupera contravaloarea.

Identificarea produselor neconforme de pe rafturile Metro

Măsura de retragere preventivă vizează trei sortimente specifice de arahide, distribuite sub mărci proprii ale retailerului. Printre acestea se numără pachetele de arahide decojite, prăjite și sărate sub brandul Fine Life, ambalate la 150 de grame, identificate prin lotul LG 347 și codul de bare 5941232410159. De asemenea, notificarea cuprinde varianta de un kilogram destinată segmentului profesional, Metro Chef, din lotul LA355, precum și pachetele de 400 de grame sub brandul Aro, aparținând lotului LA 357. Toate produsele vizate au ca termen de valabilitate data de 14 noiembrie 2026.

Riscurile asociate prezenței aflatoxinelor și motivul retragerii

Decizia de eliminare a acestor loturi din circuitul comercial a fost luată imediat după ce analizele de laborator au confirmat prezența aflatoxinelor peste pragul maxim admis de legislația în vigoare. Aflatoxinele sunt micotoxine produse de anumite specii de ciuperci care pot coloniza produsele agricole, fiind considerate substanțe cu potențial toxic ridicat pentru organismul uman. În acest context, intervenția Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și a ANSVSA are un caracter preventiv, scopul fiind eliminarea oricărui risc de îmbolnăvire în rândul populației.

Procedura de returnare și drepturile consumatorilor

Persoanele care au achiziționat unul dintre produsele menționate sunt îndemnate să verifice cu atenție codurile de bare și numerele de lot înscrise pe ambalaj. Dacă acestea coincid cu cele din alerta oficială, alimentele nu trebuie sub nicio formă consumate. Metro Cash & Carry România s-a angajat să restituie integral contravaloarea acestor produse în orice magazin din rețea, fără a solicita neapărat bonul fiscal, procesul de returnare fiind deschis până la data de 30 mai 2026. Pentru clarificări suplimentare, clienții pot utiliza linia telefonică de asistență a operatorului sau pot accesa portalul oficial al ANSVSA dedicat produselor rechemate de pe piață.