Aeroportul Henri Coandă se extinde cu o nouă parcare de lungă durată. Licitația a fost deja lansată

CNAB a lansat oficial licitația pentru construcția unei noi parcări Long Term la Aeroportul Henri Coandă. Proiectul, menit să modernizeze infrastructura celui mai mare aeroport din România, va suplimenta considerabil locurile de parcare pe termen lung pentru pasageri.

Parcare cu 4 niveluri lângă stația CFR

Aeroportul Internațional Henri Coandă se pregătește pentru o transformare majoră a capacității de staționare prin construirea unei parcări supraetajate moderne. Proiectul prevede o structură cu patru niveluri, capabilă să ofere 795 de locuri destinate exclusiv pasagerilor care au nevoie de parcare pe termen lung. Noua facilitate va fi amplasată strategic pe terenul aeroportului, în imediata proximitate a stației CFR „Aeroport Henri Coandă”, asigurând astfel o conexiune intermodală eficientă.

Accesul șoferilor va fi facilitat de ieșiri directe către DN1 și de rețeaua de drumuri interioare, terenul fiind situat aproape de sensul giratoriu „Sud”. Reprezentanții CNAB subliniază că proiectul a fost gândit pentru a respecta configurația actuală a zonei, astfel că sistemul rutier existent și accesul către clădirea Tarom Training Center vor fi păstrate integral, la fel ca și construcțiile de pe teren care însumează peste 500 de metri pătrați.

Investiția, evaluată la aproximativ 62,6 milioane de lei, are un termen de execuție de maximum doi ani de la emiterea ordinului de începere. Pentru a se asigura că termenele sunt respectate, CNAB a prevăzut în sarcina constructorului un ritm de lucru susținut. Astfel, lucrările s-ar putea desfășura non-stop, constructorul fiind obligat să ia în calcul un program de lucru de 24 de ore, care să includă nopțile, weekendurile și sărbătorile legale, totul pentru ca pasagerii să beneficieze cât mai rapid de noua infrastructură.

Autogară nouă și facilități pentru mașini electrice

Planurile de modernizare ale Aeroportului Otopeni depășesc sfera locurilor de parcare. În viitorul apropiat, aerogara va beneficia de o autogară modernă, poziționată strategic lângă terminalul Plecări și sensul giratoriu principal. Această adiție va simplifica transferul pasagerilor către alte destinații din țară, transformând aeroportul într-un hub de transport mult mai integrat.

În paralel, se pune un accent deosebit pe sustenabilitate și pe nevoile posesorilor de mașini electrice. Până la finalul lunii iunie 2026, în parcarea terminalului Plecări vor fi instalate șapte stații de încărcare rapidă. Cu o putere totală de 1,4 MW repartizată pe 14 puncte de reîncărcare, aeroportul va putea deservi simultan un număr mare de vehicule, oferind timpi de așteptare reduși chiar și în perioadele cu trafic intens.

Servicii auto complete și accesibile la Otopeni

Pe lângă proiectele de dezvoltare, Aeroportul Henri Coandă continuă să ofere servicii practice pentru toți posesorii de vehicule prin stația proprie de Inspecție Tehnică Periodică (ITP). Aceasta este deschisă publicului larg și este configurată să deservească toate categoriile de vehicule. Un aspect competitiv al acestui serviciu sunt tarifele, despre care administratorii aeroportului afirmă că sunt cele mai mici din întreaga zonă Otopeni. Stația este ușor accesibilă direct din DN1, fiind conectată printr-un traseu clar semnalizat pentru a facilita vizita șoferilor fără bătăi de cap.