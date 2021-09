Seniorii României, în luptă cu sărăcia și facturile uriașe – Mesajul emoționant al unei pensionare pentru Raluca Turcan: „O rog din suflet…”

În timp ce guvernanții se bat cu pumnii în piept și promit legi care să îi ajute pe români să iasă din iarnă, buncii și părinții noștri sunt în lacrimi. Pensionarii care au clădit țara aceasta sunt în prima linie a luptei cu sărăcia. Cu ochii în lacrimi, mulți dintre bătrânii ignorați de premierul Cîțu ne-au mărturisit că sunt îngenuncheați de facturile uriașe la energie. Un material emoționant, marca Realitatea PLUS.

Unii pensionari spun că le-a venit o factură mare la lumină chiar dacă ei nu au fost acasă.

„Mi-a venit 125 de lei fiindca nu am fost acasa. Am fost plecat 16 zile. 125 de lei, factura la lumina. N-am consumat nimic. Si eu in fiecare luna dau indexul prin telefon. Cum mi-a venit 125 de lei pe 16 zile? Nu e posibil asa ceva”, spune un pensionar, adăugând că la iarnă va sta în frig.

„Închidem căldura, punem pe noi o pătură, un palton, dormim imbrăcați. Nu știu ce va fi la iarnă. Ne îmbolnăvim. Dar dacă n-am bani sa platesc facturile, ce fac? Nu rămân pe drumuri?!”, se întreabă, îngrijorat.

„Poți să renunți la întreținere? Mă dă afară din bloc și rămân pe drumuri. La ce să renunți, la mancare sa renunti? Nici aia nu mancam cine stie ce in fiecare zi. Din toată pensia, după ce plătesc utilitățile mai rămân cu puțini bani”, mai spune acesta.

După ce plătesc utilitățile, pensionarii rămân cu foarte puțini bani până la următoarea pensie.

„Cu tot cu întreținere, cu lumina, cu medicamente. Dacă mai rămân cu 500 de lei… Când mi-a venit pensia luna trecuta, am rămas cu 500 de lei. Am rămas și fără bani. M-am imprumutat la vecini”, mărturisește bărbatul.

O pensionară spune că nu rămâne cu mai nimic din pensie după ce plătește gazele, curentul, medicamentele. Și face socotelile, atent, pe hârtie.

„Eu mi-am făcut un calcul, din aceste aproape 12 milioane am facut asa: chiria -350 de lei, întreținerea 235 de lei pe lună. Lumina mi-a venit acum 130 de lei, dar încă nu a venit mărită. Mă ia groaza, cand vă spun… Gazele – 800 de lei. Și lumina și gazele sunt pe economie.

Medicamentele care ma costa între 200-210 delei, fără asta nu pot trăi. Nu pot trăi fără medicamente. Și de mâncare… ZERO! Dacă imi mai rămâne din acești bani”, a explicat aceasta resemnată.

Situație grea și pentru o altă pensionară.

„Eu am o pensie foarte mica, este de 10 milioane vechi si nu mă pot descurca deloc.Nu va mai spun de facturi sau ca am un imprumut la CAR si trebuie sa-l achit.

Am imprumutat 28 de milioane (vechi – n.red.). Am avut nevoie de o reparatie în casă. Facturile sunt enorme – în jur de 5 milioane de lei vechi. Jumatate din pensie, iar medicamentele in jur de 200 si ceva, si de mancare ce apucăm. Veșnic mă împrumut”, spune femeia.

Femeia care a mărturisit că nu rămâne cu aproape nimic în mână după ce primește pensia și plătește tot ce are de plătit a transmis un mesaj emoționant, prin intermediul Realitatea PLUS, Guvernului și ministrului Muncii, Raluca Turcan.

„Transmit și guvernanților și doamnei ministru Turcan. O rog din suflet, la 87 de ani ai mei, să-mi dea salariul ei pe o lună, experiență, și îi dau eu pensia mea pe o lună, să vedem cum se descurcă”, a mai spus femeia.

Sursa: Realitatea de Bucuresti