Primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu, propune o măsură radicală pentru fluidizarea traficului și reducerea poluării în București: interzicerea circulației autovehiculelor de aprovizionare, curierat și salubrizare în intervalele orare 07:00–10:00 și 16:00–19:00.

Decizia, aflată momentan în stadiul de proiect de hotărâre, ar urma să fie dezbătută și supusă votului în Consiliul General al Municipiului București.

1,7 milioane de mașini în București: „Orașul nu a fost proiectat pentru un asemenea volum”

Bujduveanu atrage atenția asupra unei realități îngrijorătoare: în ultimul deceniu, numărul autovehiculelor înmatriculate în București a crescut cu peste 40%, ajungând în prezent la peste 1,7 milioane de mașini.

La acestea se adaugă aproximativ 300.000 de vehicule care intră zilnic din județele limitrofe. „Orașul nu a fost proiectat pentru un asemenea volum. Rezultatul este vizibil pentru toți: blocaje constante, poluare accentuată și timp pierdut zilnic în trafic”, a declarat primarul general interimar.

Potrivit edilului, situația actuală afectează direct mobilitatea urbană și calitatea vieții locuitorilor.

Ce presupune noua măsură

Prin restricționarea temporară a acestor categorii de vehicule în orele de vârf, primăria estimează că traficul ar putea fi redus cu peste 150.000 de mașini zilnic.

„Este o măsură clară, cu efecte imediate, menită să redea orașului un ritm normal și să permită transportului public să circule mai fluent”, a precizat Bujduveanu.

Cine va avea voie să circule în intervalele interzise

Proiectul de hotărâre prevede excepții pentru categoriile de autovehicule esențiale, precum:

Serviciile de urgență, ordine publică și apărare națională (inclusiv Poșta Militară în misiune);

Mașinile de intervenție tehnico-edilitară pentru avarii sau urgențe;

Serviciile de deszăpezire și combatere a poleiului;

Vehiculele care transportă medicamente, produse sanguine, organe pentru transplant sau consumabile medicale;

Autovehiculele destinate aprovizionării de urgență a unităților sanitare.

Amenzi între 3.000 și 5.000 de lei pentru nerespectarea restricției

Cei care vor încălca noua regulă riscă sancțiuni între 3.000 și 5.000 de lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor vor reveni Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, direcțiilor locale ale sectoarelor 1–6, precum și personalului împuternicit de Primarul General, potrivit proiectului.