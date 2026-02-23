Infrastructură· 1 min citire

Lucrări de asfaltare, în desfășurare pe Centura București

23 feb. 2026, 12:46
Centura București / Foto CNAIR Facebook

Articol scris de Realitatea Financiara

Lucrări de reparații asfaltice sunt în desfășurare pe Centura București, unde drumarii DRDP București, prin Secția de Drumuri Naționale București, intervin pentru remedierea degradărilor apărute pe partea carosabilă.

Potrivit Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), lucrările vizează reparații pe suprafețe izolate, realizate cu mixtură asfaltică, și se vor desfășura în permanență până la eliminarea tuturor problemelor existente.

Pe durata intervențiilor, traficul se desfășoară în condiții de șantier, iar participanții la trafic sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Aceasta este asigurată prin indicatoare rutiere, panouri de avertizare și balize direcționale, amplasate în zonele în care se execută lucrări.

