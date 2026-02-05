A8, Autostrada spre DNA. Moldova se unește mai repede cu Codul Penal decât cu Transilvania

Calendarul lucrărilor de pe A8 pare acum dictat mai degrabă de agenda judiciară decât de cea a utilajelor. Danlin XXL are deja semnătura pusă pe contractul pentru lotul Joseni–Ditrău și stă la coadă, cu stiloul pregătit, pentru lotul Moțca–Târgu Frumos. Rămâne de văzut dacă CNAIR va merge înainte cu „entuziasm” spre semnarea celui de-al doilea contract sau dacă Autostrada Unirii va rămâne, din nou, o simplă linie pe hartă, blocată între contestații eterne și vizite matinale ale mascaților.

În timp ce șoferii din Moldova încă exersează răbdarea budistă circulând cu viteza melcului obosit, la DNA se lucrează deja în regim de mare viteză. Pe 2 februarie 2026, procurorii au tăiat panglica unei urmăriri penale in rem pentru o „mizilic” de afacere: 235 de milioane de lei. Miza acestui contract „modest” între Consiliul Județean Bacău și Danlin XXL a fost modernizarea a 34 de kilometri de drum județean – probabil singurii kilometri din România unde asfaltul are și reflexii de anchetă. Pentru moment, anchetatorii se uită doar la „fapte”, oferind „persoanelor” implicate luxul de a mai visa puțin la profituri înainte de marea trezire la realitate.

Între visul european și realitatea de după gratii

Dar stați, că spectacolul abia începe! Umbra DNA nu s-a oprit la un simplu drum județean, ci s-a lăsat generos peste mândria națională: Autostrada Unirii (A8). Firma Danlin XXL, devenită peste noapte „perla coroanei” pentru CNAIR, a demonstrat o eficiență de invidiat în a colecta loturi strategice, transformând visul moldovenilor de a avea drumuri moderne într-un thriller juridic cu miros de rechizitoriu proaspăt scos de la imprimantă. Se pare că, în România, drumul cel mai scurt către Europa trece obligatoriu prin audieri la anticorupție.

Loturi cu ghinion sau contracte semnate cu „noroc”?

