Șoc la pompă: Pragul de 50 de lei nu mai asigură nici măcar 6 litri de carburant. Prețurile se apropie vertiginos de 10 lei

Valul de scumpiri de la pompele din România transformă alimentarea cu carburant într-un lux: astăzi, suma de 50 de lei a devenit insuficientă pentru a cumpăra chiar și 6 litri de benzină sau motorină. În timp ce prețurile standard continuă să urce, sortimentele de motorină premium bat noi recorduri, apropiindu-se vertiginos de pragul psihologic de 10 lei pe litru.

Piața carburanților din România traversează o perioadă de turbulențe fără precedent. Pe fondul tensiunilor geopolitice din Iran, prețurile la pompă au înregistrat, pe 18 martie, a noua majorare consecutivă. Ritmul accelerat al scumpirilor a dus la o situație frustrantă pentru șoferi: celebra bancnotă de 50 de lei a devenit insuficientă pentru a achiziționa chiar și 6 litri de benzină sau motorină.

Radiografia prețurilor: Cât costă alimentarea astăzi?

Conform datelor monitorizate de Economedia, stațiile Petrom din București afișează astăzi prețuri ce reflectă o realitate economică dură. Benzina standard se vinde cu prețuri cuprinse între 8,69 și 8,71 lei/litru, în timp ce motorina standard a urcat la intervalul 9,23 – 9,26 lei/litru.

Pentru un șofer care alege să alimenteze cu suma fixă de 50 de lei, volumul de combustibil primit este în scădere liberă: doar 5,7 litri de benzină sau un modest 5,4 litri de motorină.

Comparație 2025 vs. 2026: Un salt de peste 20% în doar câteva luni

Evoluția prețurilor de la începutul anului până în prezent este alarmantă. Dacă la 31 decembrie 2025 benzina costa 7,24 lei/l, astăzi șoferii plătesc cu aproximativ 20% mai mult. Situația este și mai critică în cazul motorinei, unde prețul a sărit de la 7,46 lei/l la 9,25 lei/l, marcând o creștere de aproape 25%.

Impactul asupra portofelului este evident la realizarea unui plin de 50 de litri:

Benzină: un plin costă acum cu 70 de lei mai mult față de finalul anului trecut.

Motorină: posesorii de mașini diesel scot din buzunar cu aproape 90 de lei în plus pentru aceeași cantitate.

Factorii scumpirii: De la accize la criza din Iran

Ascensiunea prețurilor a avut două etape clare. Prima parte a anului a fost marcată de majorarea accizelor, care a stabilizat prețurile în jurul valorii de 8 lei. Totuși, echilibrul a fost rupt odată cu izbucnirea conflictului din Iran, eveniment care a declanșat o cursă a scumpirilor în ritm accelerat, adăugând peste 1,5 lei pe litru în doar câteva săptămâni.

Urmează pragul psihologic de 10 lei

Segmentul carburanților premium a depășit deja orice previziune optimistă. Benzina superioară se vinde deja cu aproximativ 9 lei, în timp ce motorina premium atinge pragul critic de 10 lei pe litru.

Analiștii avertizează că, dacă trendul actual se menține, sortimentele standard ar putea atinge valoarea de 10 lei pe litru chiar în cursul săptămânii viitoare, transformând acest prag psihologic într-o realitate cotidiană la toate stațiile de alimentare din țară.