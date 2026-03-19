Radu Burnete, unul dintre consilierii lui Nicușor Dan, se opune plafonării prețurilor la carburanți: „Este o măsură iresponsabilă”

Sursă: realitatea.net

Consilierul prezidențial Radu Burnete critică dur ideea plafonării prețului la carburanți, avertizând asupra dezechilibrelor pe care o astfel de intervenție statală le-ar putea genera în piață.

În contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, consilierul prezidențial Radu Burnete avertizează asupra unei posibile explozii a prețurilor la pompă, indicând pragul de 10 lei pe litru ca fiind un scenariu plauzibil. Invitat la Antena3CNN, oficialul a subliniat însă că, deși cifrele pot părea alarmante, prioritatea zero a autorităților trebuie să fie evitarea panicii și a măsurilor economice populiste care ar putea destabiliza piața.

Pericolul plafonării și riscul de penurie

Principala îngrijorare a consilierului nu este neapărat creșterea prețului, ci riscul unei penurii de combustibil, pe care o consideră consecința directă a unei eventuale plafonări iresponsabile. Burnete explică faptul că motorina este o resursă mobilă pe piața globală; dacă România ar impune un preț artificial sub nivelul pieței, stocurile s-ar reorienta rapid către alte zone ale Europei sau ale lumii unde profitabilitatea este menținută. Astfel, intervenția statului în mecanismul prețurilor libere ar putea lăsa stațiile de alimentare goale, transformând o problemă de cost într-o criză de disponibilitate.

Strategia de sprijin: Ajutor țintit, nu generalizat

Întrebat despre scenariile analizate la nivelul Administrației Prezidențiale de către președintele Nicușor Dan, Radu Burnete a pledat pentru o abordare pragmatică. În loc de reduceri generalizate ale TVA-ului sau ale accizelor — care ar diminua veniturile bugetare într-un moment în care România se confruntă deja cu un deficit de 7% — consilierul propune protejarea consumatorilor vulnerabili.

Soluția optimă ar fi identificarea celor două sau trei milioane de români care nu pot suporta șocul prețurilor și sprijinirea lor directă cu sume fixe de bani, un model similar celui utilizat pentru compensarea facturilor la energia electrică.

Alternative pentru temperarea prețurilor

Pe lângă ajutoarele directe, consilierul prezidențial a pus pe masă și alte instrumente de intervenție care nu ar pune presiune suplimentară pe deficit. O variantă discutată este utilizarea rezervelor naționale, prin eliberarea unor cantități strategice de combustibil pe piață pentru a temporiza ritmul creșterii prețurilor.

Referitor la modelul aplicat în Bulgaria, unde persoanele cu venituri sub 800 de euro primesc sprijin financiar, Burnete a admis că aceasta poate fi o pistă de urmat, cu condiția găsirii resurselor financiare necesare, având în vedere spațiul fiscal limitat al României în anul 2026.