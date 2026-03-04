Indicele ROBOR, creștere spectaculoasă pe fondul incertitudinilor globale. Veste proastă pentru creditele și ratele românilor

Sursă: Realitatea Financiara

Valorile indicelui ROBOR la 3 și 6 luni au crescut semnificativ, miercuri, pe fondul incertitudinilor legate de situația economiei globale, ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. Indicii ROBOR sunt elemente esențiale pentru calcularea ratelor pe care le plătesc românii pentru diverse tipuri de credite.

Indicele ROBOR la 6 luni a urcat miercuri la 5,96% , față de 5,79% ieri, marcând una dintre cele mai abrupte creșteri din ultimele luni, în același context de volatilitate generat de criza din Orientul Mijlociu. Evoluția vine după o perioadă în care indicele a oscilat între un maxim de 7,48% (16 mai 2025) și un minim de 5,78% (2 martie 2026), potrivit datelor istorice ale BNR.

ROBOR la 6 luni (6M) reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile comerciale din România se împrumută între ele în lei, și este un indicator de referință utilizat pentru a calcula dobânzile variabile la creditele ipotecare sau de nevoi personale vechi, rata actualizându-se semestrial.

Și ROBOR la 3 luni a crescut semnificativ

Și ROBOR la 3 luni a înregistrat miercuri o creștere abruptă, ajungând la 5,94% , cu aproape 0,2 puncte procentuale peste nivelul de ieri, în contextul incertitudinilor economice generate de escaladarea crizei din Orientul Mijlociu.

Evoluția vine după o perioadă de volatilitate accentuată, în care indicatorul a oscilat între un minim de 5,74% (27 februarie 2026) și un maxim de 7,39% (16 mai 2025), potrivit datelor istorice ale BNR.

ROBOR la 3 luni (3M) reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile românești se împrumută între ele în lei, pe o perioadă de trei luni și funcționează ca indice de referință pentru creditele variabile în lei acordate înainte de mai 2019 și pentru unele credite de tip Prima Casă.