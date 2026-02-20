Plățile în numerar vor fi supuse unor restricții stricte în întreaga Uniune Europeană, în urma adoptării unui nou regulament menit să combată spălarea banilor. Potrivit Regulamentului UE 2024/1624, un plafon maxim obligatoriu pentru tranzacțiile cash va intra în vigoare în toate statele membre, inclusiv în România, termenul limită pentru implementarea acestor măsuri fiind vara anului 2027.

Uniunea Europeană face un pas decisiv în eliminarea „zonelor gri” din economie, stabilind un plafon unic pentru utilizarea numerarului în toate statele membre. Măsura, care va intra în vigoare în 2027, vizează direct rețelele criminale și evaziunea fiscală, restricționând plățile cash de mare valoare care, până acum, permiteau anonimatul total al tranzacțiilor.

Regulile jocului se schimbă din 2027

Începând cu anul viitor, orice achiziție sau transfer de bani care depășește pragul de 10.000 de euro va fi interzis prin metoda plății cu numerar. Orice tranzacție ce depășește această sumă va trebui efectuată exclusiv prin instrumente financiare trasabile, precum transferurile bancare sau plățile cu cardul, asigurând astfel o evidență clară a fluxurilor de capital.

Bruxelles-ul subliniază că noua reglementare nu urmărește eliminarea banilor gheață din viața de zi cu zi, ci limitarea utilizării acestora în tranzacții de anvergură, unde riscul de fraudă și spălare de bani este maxim.

Identificarea obligatorie pentru sume mai mici

Controlul se va înăspri și pentru tranzacțiile de valoare medie. Potrivit noului pachet legislativ, comercianții vor fi obligați să identifice și să verifice identitatea clienților pentru orice plată în numerar care depășește 3.000 de euro. Această măsură elimină posibilitatea de a fragmenta plăți mari în tranșe mai mici sub pretextul anonimatului.

România și statele membre: Libertatea de a fi mai stricți

Deși plafonul european este fixat la 10.000 de euro, statele membre au libertatea de a menține sau de a introduce limite chiar mai severe, dacă realitatea economică locală o impune. Un exemplu în acest sens este Spania, unde legislația națională prevede deja praguri mult mai scăzute pentru tranzacțiile în care sunt implicați profesioniști sau companii.

Prin această armonizare legislativă, autoritățile europene speră să închidă circuitele financiare ilegale și să aducă un grad sporit de transparență în tranzacțiile comerciale la nivelul întregului bloc comunitar.