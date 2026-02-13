Cum resimte o familie recesiunea tehnică. Prețurile mai mari la alimente, energie, chirie și credite comprimă bugetele

Românii resimt recesiunea economică. Specialiștii atrag atenția că, atunci când salariile nu țin pasul cu inflația, venitul real scade, iar puterea de cumpărare este afectată. În unele cazuri apare șomajul sau reducerea programului de lucru, ceea ce-i obligă pe români să taie din cheltuieli.

Într-o recesiune ușoară, tehnică, aceste efecte pot fi subtile: nu există concedieri în masă, ci o scădere lentă a veniturilor reale, cheltuieli mai prudente și un sentiment omniprezent că banii sunt mai puțini, iar viitorul este mai puțin previzibil.



Prețurile mai mari la alimente, energie, chirie și credite ipotecare comprimă bugetele. Familiile pot reduce economiile sau își pot mări datoriile pentru a menține nivelul de trai și sunt obligate să reducă ulterior cheltuielile. Creșterea ratelor dobânzilor și standardele de credit mai stricte îngreunează sau fac mai scumpă refinanțarea împrumuturilor, obținerea unui credit ipotecar sau a unui credit de consum, amplificând stresul pentru gospodăriile îndatorate.



De obicei, familiile reduc mai întâi cheltuielile „discreționare”: ieșirile în oraș, vacanțele, achizițiile mari, hobby-urile și activitățile extracurriculare ale copiilor. Acestea pot face compromisuri în ceea ce privește calitatea (supermarketuri, mărci, servicii mai ieftine) și pot amâna deciziile majore din viață, cum ar fi mutarea, nașterea unui alt copil sau înființarea unei afaceri.

