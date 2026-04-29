Criză de combustibil în Italia: Rezervele de kerosen sunt aproape de epuizare. Ce se întâmplă cu zborurile internaționale

Sursă: Realitatea.net

Alertă pe aeroporturile din Italia: stocurile de combustibil pentru avioane mai ajung doar o lună! Matteo Salvini avertizează că războiul din Orientul Mijlociu lovește direct infrastructura europeană, punând în pericol traficul aerian începând cu luna iunie. Italia solicită intervenția rapidă a Bruxelles-ului pentru a gestiona penuria de kerosen cauzată de tensiunile dintre SUA-Israel și Iran.

Explozia prețurilor și blocajul importurilor din Orientul Mijlociu

Conflictul izbucnit pe 28 februarie 2026 a generat unde de șoc în întreaga infrastructură de transport a Europei, lovind cu precădere sectorul aviatic. Instabilitatea profundă din Orientul Mijlociu a dus la o perturbare severă a rutelor comerciale, provocând o creștere amețitoare de 84% a prețului kerosenului în doar câteva luni. În fața Camerei Deputaților, ministrul italian al Transporturilor, Matteo Salvini, a avertizat că această presiune financiară pune în pericol operarea zborurilor chiar înainte de debutul sezonului estival, monitorizarea lanțurilor de aprovizionare devenind o prioritate absolută atât la nivel național, cât și european.

Numărătoarea inversă pentru aeroporturile italiene

Deși oficialii de la Roma încearcă să mențină un ton temperat, cifrele prezentate indică o vulnerabilitate sistemică majoră. În prezent, rezervele de combustibil pentru avioane disponibile în depozitele Italiei mai pot susține activitatea aeroportuară doar până la sfârșitul lunii mai. Această fereastră de siguranță extrem de scurtă pune guvernul sub o presiune imensă, deoarece, în lipsa unei soluții imediate pentru deblocarea importurilor sau a unei strategii de urgență la nivelul Uniunii Europene, transportul aerian ar putea intra într-un blocaj tehnic începând cu prima lună de vară.

Solicitări dure pentru Bruxelles: Flexibilitate și reforme verzi

În acest context de criză, Matteo Salvini a transformat penuria de combustibil într-un argument politic împotriva politicilor de mediu de la Bruxelles. Liderul italian a solicitat oficial Uniunii Europene o relaxare bugetară pentru statele cele mai afectate de consecințele economice ale războiului, susținând că normele fiscale stricte nu mai corespund realității actuale. Mai mult, acesta cere o revizuire urgentă a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), considerând că eliminarea sau ajustarea acestor taxe verzi este singura cale viabilă pentru a reduce facturile la energie și pentru a salva sectorul aviatic de la un colaps iminent.

Monitorizarea riscului în pragul sezonului turistic

Tensiunea rămâne ridicată în întregul bloc comunitar, pe măsură ce companiile aeriene încearcă să își ajusteze planurile de zbor la noile costuri operaționale. Ministrul Salvini a subliniat că, deși Italia nu se află încă într-o situație de urgență extremă, inacțiunea la nivel central european ar putea transforma această criză de aprovizionare într-o paralizie totală a transporturilor. Supraviețuirea sistemului aviatic în lunile de vară depinde acum exclusiv de rapiditatea cu care Uniunea Europeană va răspunde solicitărilor de sprijin financiar și de capacitatea statelor membre de a găsi surse alternative de kerosen într-o piață globală marcată de incertitudinea războiului.