Val de concedieri într-un județ important din România: 500 de angajați au fost dați afară

Un val masiv de concedieri colective lovește și piața muncii din județul Bistrița-Năsăud. O companie va disponibiliza încă 500 de angajați începând cu a doua jumătate a anului, pe lângă cei 250 deja concediați la începutul lui 2026. Jurnalistul Realitatea Plus, Mircea Sime are informații suplimentare despre acest subiect.

Lovitură dură în județul Bistrița-Năsăud, unde o companie pregătește concedierea a încă 500 de angajați după ce alți 250 au fost deja disponibilizați la începutul anului.

În total, 750 de oameni își pierd locurile de muncă, iar autoritățile avertizează că impactul se va vedea rapid în economie. Șomajul va crește în iunie, spune directorul AJOFM Bistrița.

Situația este și mai gravă pentru că piața muncii nu poate absorbi acest val de concedieri. Locurile de muncă sunt tot mai puține, iar firmele mari nu mai angajează.

Autoritățile încearcă să limiteze efectele prin organizarea unei burse a locurilor de muncă. Însă opțiunile rămân limitate, în special în domenii precum HoReCa, construcții și agricultură.