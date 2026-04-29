Pachetul de Solidaritate 2026: Cine sunt pensionarii care NU primesc banii în luna mai, deși au pensii sub 3.000 de lei?

Veste bună pentru pensionari: Din luna mai începe distribuirea banilor din Pachetul de Solidaritate! Sumele de 300, 400 sau 500 de lei vor fi acordate celor cu pensii sub pragul stabilit, calculul fiind raportat la veniturile lunii aprilie.

Cine și cât primește în mai? Pragurile Pachetului de Solidaritate

În anul 2026, Pachetul de Solidaritate vine în sprijinul pensionarilor cu venituri mici prin acordarea unor sume diferențiate, plătite în două tranșe egale: prima în luna mai și a doua în decembrie . Cuantumul ajutorului depinde direct de nivelul pensiei încasate, după cum urmează:

Pensiile de până la 1.500 lei: Sprijin total de 1.000 lei (500 lei în mai / 500 lei în decembrie).

Pensiile între 1.501 și 2.000 lei: Sprijin total de 800 lei (400 lei în mai / 400 lei în decembrie).

Pensiile între 2.001 și 3.000 lei: Sprijin total de 600 lei (300 lei în mai / 300 lei în decembrie).

Astfel, în funcție de încadrarea în aceste plafoane, pensionarii vor primi în luna mai suma de 300, 400 sau 500 de lei .

Cine poate pierde ajutorul chiar dacă are pensia sub 3.000 de lei?

Există condiții specifice de eligibilitate care pot duce la pierderea acestui drept, chiar dacă pensia principală se află sub pragul maxim. În primul rând, sprijinul este condiționat de domiciliul în România . Pensionarii din sistemul public sau militar care sunt stabiliți în străinătate nu pot beneficia de aceste sume.

O altă regulă esențială vizează veniturile cumulate . Ordonanța stabilește că plafonul de 3.000 de lei se verifică luând în calcul toate drepturile de pensie ale unei persoane. De exemplu, un pensionar care cumulează o pensie de 2.200 de lei cu un alt drept de 900 de lei va depăși pragul (3.100 lei total) și nu va mai primi ajutorul. În cazul pensiilor de urmaș , verificarea se face individual pentru fiecare beneficiar în parte, raportat la porția cuvenită.

Cum se calculează și când se face plata ajutorului

Mecanismul de calcul este raportat la veniturile încasate anterior plății: pentru tranșa din mai se iau în considerare veniturile din aprilie 2026 , iar pentru cea din decembrie, veniturile din noiembrie 2026 . „Venitul lunar” include pensiile publice, cele militare și indemnizația socială, însă nu sunt luate în calcul veniturile din salarii, arendă sau activități independente.

Vestea bună este că plata se face din oficiu , prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii, fără a fi nevoie de depunerea unei cereri. Calendarul de plată urmează fluxul obișnuit al pensiilor:

Pe card: Banii intră, de regulă, între 12 și 13 mai.

Prin poștă: Distribuirea are loc la domiciliu în perioada 1 – 15 mai.

Pentru situații particulare sau cazuri de recalculări recente, pensionarii sunt sfătuiți să contacteze casa de pensii de care aparțin pentru clarificări suplimentare.