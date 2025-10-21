OMUL LUI BOLOJAN DĂ CĂRȚILE PE FAȚĂ: DACĂ ANAF NU STRÂNGE MAI MULȚI BANI, ROMÂNII AR PUTEA FI COCOȘAȚI CU TAXE ȘI MAI MARI
DORIN COCOȘ: ECONOMIA NU CREȘTE TAXE! BOLOJAN NU ȘTIE CE FACE, E GHIDONAT DIN STRĂINĂTATE
Ionuț Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, a făcut un anunț îngrijorător: „Dacă ANAF nu schimbă ceva major în colectarea taxelor și impozitelor, o să însemne creștere de taxe.” Acesta a precizat că, pe hârtie, actualele majorări ar fi suficiente, însă problema este că statul nu reușește să-și regleze nici cheltuielile prea mari, nici gradul de colectare prea mic.
Dumitru a precizat, într-o intervenție la un port TV, că nu sunt așteptate noi creșteri de taxe în perioada imediat următoare, dar că o performanță slabă a ANAF în colectarea veniturilor ar putea da peste cap aceste planuri, potrivit Mediafax.
Indirect, consilierul premierului a recunoscut că Fiscul este departe de rezultatele așteptate: „Dacă ANAF nu va reuși să îmbunătățească, să schimbe ceva major în termeni de colectarea taxelor și impozitelor, vom avea o mare problemă în anii următori. Și o mare problemă o să însemne creștere de taxe.”
Pentru a evita acest scenariu pesimist, Dumitru a explicat că este necesar „să lăsăm aceste măsuri să-și facă efectele, să le vedem în execuția bugetară și, în anii următori, să facem eforturi mari pe partea de cheltuieli, dar și pe partea de îmbunătățire a colectării taxelor.”
Recent, șeful ANAF a provocat o dezbatere națională, sugerând că slaba colectare a TVA ar fi provocată și de românii care își fac gem în gospodărie.
