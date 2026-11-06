Daniel Udrescu: Pensiile pentru limită de vârstă. Contributivitate sau schemă Ponzi?

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 6 nov. 2026, 12:37

O contribuție de 4,75% din salariul brut la Pilonul II ar putea genera o pensie lunară teoretică de 7.829 de lei, în timp ce contribuția de 20,25% destinată Pilonului I ar susține o pensie de numai 3.766 de lei, potrivit simulării financiare realizate de expertul contabil judiciar Daniel Udrescu. Analiza ridică o întrebare incomodă pentru Guvern: unde se regăsește valoarea economică a contribuțiilor obligatorii plătite de români timp de 40 de ani și cine răspunde pentru administrarea lor?

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