Daniel Udrescu: Eficiența este un privilegiu. Principiile precedă regula

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 6 nov. 2026, 08:12

Eficiența profesională nu înseamnă să lucrezi mai repede, ci să ajungi mai repede la adevăr, fără să sacrifici rigoarea verificării. În analiza „Eficiența este un privilegiu”, Daniel S. Udrescu / CPA, ECJ, Auditor explorează principiile care definesc performanța expertului contabil judiciar: de la diagnosticul corect și identificarea excepțiilor până la metodologie, experiență și responsabilitatea față de omul din spatele documentelor.

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