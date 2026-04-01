Anunț surprinzător al șefului Consiliului Concurenței: Motorina s-a scumpit mai puțin în România decât în restul Europei

Șeful Consiliului Concurenței a transmis un mesaj neașteptat în plin val de nemulțumiri legate de prețurile carburanților. Bogdan Chițoin a afirmat că din controale făcute până avcu, rezulăt că motorina s-a scumpit în România mai puțin decât media Uniunii Europene, iar instituțiile verifică întreg lanțul comercial pentru a preveni orice formă de speculă.

Șeful Consiliului Concurenței spune că instituțiile verifică atent piața carburanților, de la stații până la angro, pentru a se asigura că nicio companie nu profită de contextul internațional pentru a majora artificial prețurile.

„Ne uităm pe inspecții, ne uităm pe tot lanțul, adică ANPC‑ul se va uita la pompă, deci la partea de retail, iar noi ne vom uita la partea de angro. La stație sunt destul de mulți operatori, vorbim în general de 1.000 de operatori economici. ”

Întrebat dacă o parte din scumpirile la pompă reprezintă tentative de speculă, Chirițoiu a afirmat că nu au fost descoperite astfel de elemente, ba din contră: față de alte situații de criză din trecut, benzinarii români au majorat prețurile sub media europeană.

„Ce am văzut noi până acum, dimpotrivă: prețurile în România au crescut mai puțin decât au crescut în restul Uniunii Europene. Mai ales la motorină, care e importantă. Noi, de obicei, eram undeva la media Uniunii Europene la motorină și un pic sub media Uniunii Europene la benzină. Pe ultimele date pe care le avem, la motorină suntem cu mai mult de 10% sub media Uniunii Europene ”, a explicat Bogdan Chirițoiu.

Oficialul a explicat că România, la fel ca multe alte state, este dependentă de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, iar o încheiere cât mai rapidă a ostilităților ar preveni adâncirea crizei.