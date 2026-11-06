Energie· 2 min citire

Unitatea 1 de la Cernavodă livrează din nou energie electrică. Reactorul va ajunge la putere maximă sâmbătă

Centrala nucleaelectrica Cernavodă

Centrala nucleaelectrica Cernavodă

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat6 nov. 2026, 18:47
SursăRealitatea.Net

România a reluat producția de energie nucleară după o pauză de peste trei luni. Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost reconectată vineri la Sistemul Energetic Național (SEN) și a început să livreze primii megawați în rețea, după ce fusese oprită la sfârșitul lunii iulie din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării.

Nuclearelectrica (SNN) a anunțat că Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național în după-amiaza zilei de vineri, 6 noiembrie 2026, potrivit unui raport curent transmis Bursei de Valori București.

La primele ore după reconectare, producția nucleară reprezenta sub 1% din producția totală a României, urmând să crească gradual în următoarele 24 de ore.

Mixul de energie al Romanei vineri, 6 noiembrie

Mixul de energie al Romanei vineri, 6 noiembrie (Transelectrica)

Conform programului anunțat de Nuclearelectrica și Transelectrica, reactorul nu va funcționa imediat la capacitate maximă. Puterea este majorată treptat, în mai multe etape, pentru a respecta procedurile de securitate nucleară, iar atingerea regimului normal de funcționare este estimată pentru sâmbătă, 7 noiembrie, în jurul orei 19:00.

Revenirea Unității 1 este importantă pentru echilibrarea Sistemului Energetic Național, în condițiile în care reactorul are o capacitate instalată de aproximativ 700 MW și este cel mai mare grup energetic individual din România.

Unitatea 1 a fost oprită controlat pe 28 iulie 2026, după ce debitul Dunării a scăzut la valori care nu mai permiteau asigurarea condițiilor necesare de răcire. La jumătatea lunii august a fost deconectată și Unitatea 2, astfel că România a rămas fără producție de energie nucleară pentru aproape trei luni, o situație fără precedent în ultimii ani.

În ceea ce privește reactorul 2, Nuclearelectrica precizează că repornirea sa depinde în continuare de creșterea susținută a nivelului Dunării.

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