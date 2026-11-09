Romgaz anunță calendarul pentru centrala de la Iernut: sincronizare în 2027 și operare comercială din vară

Centrala de la Iernut ar putea fi sincronizată cu Sistemul Energetic Național (SEN) în primul trimestru din 2027 și ar urma să intre în operare comercială la jumătatea anului viitor, a declarat luni, 9 noiembrie, director general adjunct al Romgaz Aristotel Jude, în cadrul unei conferințe legate de sistemul energetic național.
În cadrul conferinței, oficialul Romgaz a explicat că au fost depășite problemele legate de relația contractuală cu fostul antreprenor, iar compania a încheiat majoritatea contractelor necesare pentru finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a centralei.
Acesta a precizat că Romgaz a beneficiat și de un memorandum aprobat de Guvern în luna mai a acestui an, care a permis încheierea contractelor prin procedura de negociere fără publicare prealabilă.
Aristotel Jude: Legislația privind achizițiile îngreunează realizarea unor centrale de mari dimensiuni
Aristotel Jude a subliniat că, în condițiile actualei Legi 99/2016 privind achizițiile sectoriale, nicio companie de stat din România nu va mai reuși, în viitorul apropiat, să construiască o centrală de dimensiunea celei de la Iernut. În opinia sa, legislația ar trebui să permită unui investitor de stat să selecteze un antreprenor general, iar ulterior să achiziționeze serviciile, lucrările și produsele necesare proiectului pe baza unui deviz întocmit conform proiectului tehnic de detaliu.
Oficialul a explicat că publicarea unei valori estimate încă de la începutul proiectului, înainte de existența unui proiect tehnic detaliat, complică procedurile de achiziție și stabilirea cadrului contractual.
Ce spune șeful Romgaz despre proiectul de la Iernut
Directorul general adjunct al Romgaz a afirmat că proiectul centralei de la Iernut a fost recuperat cu succes de compania de stat și că asumarea responsabilității de către factorii de decizie din cadrul Romgaz a fost esențială pentru continuarea lucrărilor.
În opinia sa, obiectivele Uniunii Europene privind schimbările climatice ar trebui reanalizate, apreciind că politicile din acest domeniu au influențat deciziile din sectorul energetic și au contribuit la creșterea prețurilor la energie. În același timp, Aristotel Jude a prezentat investițiile drept un factor esențial pentru dezvoltarea sectorului energetic și a afirmat că Romgaz a alocat anual peste 5 miliarde de lei pentru programe de investiții, cu un grad de realizare de peste 80%.
Ce capacitate are noua centrală de la Iernut
Noua Centrală Termoelectrică Iernut are o capacitate instalată de 430 MW și utilizează tehnologia în ciclu combinat cu turbine cu gaze naturale. Eficiența electrică brută a centralei este de 56,4%.
Instalația este dotată și cu un sistem „Black Start”, care permite pornirea centralei fără alimentare inițială din rețeaua electrică externă. Potrivit Ministerului Energiei, această funcționalitate este importantă pentru sprijinirea restaurării Sistemului Energetic Național în cazul unor avarii majore sau întreruperi generalizate.