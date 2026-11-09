Energie· 2 min citire

Romgaz anunță calendarul pentru centrala de la Iernut: sincronizare în 2027 și operare comercială din vară

Energie/ Arhivă foto

Energie/ Arhivă foto

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Scris deDana Bărăgan
Publicat9 nov. 2026, 12:58
Actualizat9 nov. 2026, 13:30
SursăRealitatea.Net

Centrala de la Iernut ar putea fi sincronizată cu Sistemul Energetic Național (SEN) în primul trimestru din 2027 și ar urma să intre în operare comercială la jumătatea anului viitor, a declarat luni, 9 noiembrie, director general adjunct al Romgaz Aristotel Jude, în cadrul unei conferințe legate de sistemul energetic național.

În cadrul conferinței, oficialul Romgaz a explicat că au fost depășite problemele legate de relația contractuală cu fostul antreprenor, iar compania a încheiat majoritatea contractelor necesare pentru finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a centralei.

Am depășit toate impedimentele care au ținut de relația contractuală pe care am avut-o cu fostul antreprenor, cu suișuri și coborâșuri. Romgaz acționează ca antreprenor general. Avem un număr identificat de contracte necesare și utile pentru realizarea activităților punerii în producție a acestei centrale. Majoritatea contractelor sunt încheiate și în derulare,

a afirmat Aristotel Jude.

Acesta a precizat că Romgaz a beneficiat și de un memorandum aprobat de Guvern în luna mai a acestui an, care a permis încheierea contractelor prin procedura de negociere fără publicare prealabilă.

Există premise solide, pe baza derulării activităților prealabile realizării testelor, ca în trimestrul I 2027 centrala să fie sincronizată cu Sistemul Energetic Național și intrarea în operare comercială să fie realizată în jumătatea anului 2027,

a declarat directorul general adjunct al Romgaz.

Aristotel Jude: Legislația privind achizițiile îngreunează realizarea unor centrale de mari dimensiuni

Aristotel Jude a subliniat că, în condițiile actualei Legi 99/2016 privind achizițiile sectoriale, nicio companie de stat din România nu va mai reuși, în viitorul apropiat, să construiască o centrală de dimensiunea celei de la Iernut. În opinia sa, legislația ar trebui să permită unui investitor de stat să selecteze un antreprenor general, iar ulterior să achiziționeze serviciile, lucrările și produsele necesare proiectului pe baza unui deviz întocmit conform proiectului tehnic de detaliu.

Oficialul a explicat că publicarea unei valori estimate încă de la începutul proiectului, înainte de existența unui proiect tehnic detaliat, complică procedurile de achiziție și stabilirea cadrului contractual.

În realitate, aceste produse, servicii și lucrări intră într-o anumită secvență în realizarea centralei, iar publicarea unei valori estimate la începutul proiectului, atunci când tu nu ai un proiect tehnic de detaliu, nu face altceva decât să intre în tenebrele Legii 99 și ale dificultăților pentru estimarea valorii și stabilirea unui cadru contractual care să fie în limitele prevederilor Legii 99,

a precizat Aristotel Jude.

Ce spune șeful Romgaz despre proiectul de la Iernut

Directorul general adjunct al Romgaz a afirmat că proiectul centralei de la Iernut a fost recuperat cu succes de compania de stat și că asumarea responsabilității de către factorii de decizie din cadrul Romgaz a fost esențială pentru continuarea lucrărilor.

Este clar că asumarea răspunderii factorilor de decizie din cadrul Romgaz au salvat această centrală și acesta este punctul meu de vedere, pentru că nu este ușor să iei decizii precum încheierea unei tranzacții care a fost istorică într-o companie de stat, preluarea lucrărilor cu un antreprenor general aflat și el în dificultate și, mai apoi, asumarea de către Romgaz a calității de antreprenor general pentru finalizarea acestei centrale,

a arătat Jude.

În opinia sa, obiectivele Uniunii Europene privind schimbările climatice ar trebui reanalizate, apreciind că politicile din acest domeniu au influențat deciziile din sectorul energetic și au contribuit la creșterea prețurilor la energie. În același timp, Aristotel Jude a prezentat investițiile drept un factor esențial pentru dezvoltarea sectorului energetic și a afirmat că Romgaz a alocat anual peste 5 miliarde de lei pentru programe de investiții, cu un grad de realizare de peste 80%.

Ce capacitate are noua centrală de la Iernut

Noua Centrală Termoelectrică Iernut are o capacitate instalată de 430 MW și utilizează tehnologia în ciclu combinat cu turbine cu gaze naturale. Eficiența electrică brută a centralei este de 56,4%.

Instalația este dotată și cu un sistem „Black Start”, care permite pornirea centralei fără alimentare inițială din rețeaua electrică externă. Potrivit Ministerului Energiei, această funcționalitate este importantă pentru sprijinirea restaurării Sistemului Energetic Național în cazul unor avarii majore sau întreruperi generalizate.

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