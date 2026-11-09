Romgaz anunță calendarul pentru centrala de la Iernut: sincronizare în 2027 și operare comercială din vară

Publicat 9 nov. 2026, 12:58 Actualizat 9 nov. 2026, 13:30 Sursă Realitatea.Net

Centrala de la Iernut ar putea fi sincronizată cu Sistemul Energetic Național (SEN) în primul trimestru din 2027 și ar urma să intre în operare comercială la jumătatea anului viitor, a declarat luni, 9 noiembrie, director general adjunct al Romgaz Aristotel Jude, în cadrul unei conferințe legate de sistemul energetic național.

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