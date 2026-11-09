Reactorul 2 de la Cernavodă ar urma să reintre în funcțiune marți. Unitatea 1 a fost deja reconectată la Sistemul Energetic Național

Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice (CNE) Cernavodă ar urma să reintre în funcțiune marți, 10 noiembrie, după ce luni, 9 noiembrie, la ora 00:42, a fost inițiată secvența de pornire a reactorului. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei, în contextul în care și Unitatea 1 a centralei a fost deja reconectată la Sistemul Energetic Național (SEN).
Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Energiei, intrarea în funcțiune a celui de-al doilea reactor este estimată pentru ziua de marți, 10 noiembrie, după parcurgerea etapelor tehnice necesare repornirii.
Unitatea 1 de la Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național vineri după-amiază, 6 noiembrie, contribuind astfel la creșterea producției de energie electrică.
România produce mai puțină energie decât consumă
Datele privind funcționarea Sistemului Energetic Național, disponibile luni dimineață, 9 noiembrie, la ora 8:50, indicau o producție totală de energie electrică de 5.863 MW, în timp ce consumul ajungea la 7.098 MW.
Cea mai mare parte a producției provenea din hidrocarburi, care asigurau 27,38% din total, respectiv 1.607 MW. Pe locul al doilea se aflau sursele hidro, cu o contribuție de 24,77%, echivalentul a 1.456 MW.
Energia fotovoltaică asigura 18,48% din producție, respectiv 1.086 MW, în timp ce cărbunele contribuia cu 9,82% (577 MW). Energia nucleară reprezenta 8,83% din producția totală, adică 519 MW.
Diferența dintre producția internă și consum era de 1.235 MW, necesarul fiind acoperit prin importuri de energie electrică.
De ce au fost oprite reactoarele de la Cernavodă
Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național pe 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării.
Ulterior, la jumătatea lunii august, a fost deconectată de la rețea și Unitatea 2.
Revenirea treptată în exploatare a celor două reactoare este importantă pentru producția internă de energie electrică, în condițiile în care România înregistra, luni dimineață, un consum mai mare decât producția națională.
Debitul Dunării la intrarea în România, în secțiunea Baziaș, va înregistra o creștere ușoară în următoarele zile, până la 1.800 mc/s, după care va scădea la 1.700 mc/s. Valorile se vor menține în continuare mult sub media multianuală a lunii noiembrie, de 4.700 mc/s, potrivit prognozei publicate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru perioada 7-14 noiembrie 2026.