Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei vizitează Centrala de la Cernavodă după repornirea Unității 1

Publicat 7 nov. 2026, 08:26 Actualizat 7 nov. 2026, 08:27 Sursă Realitatea.Net

Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, vizitează sâmbătă Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Vizita are loc la o zi după ce Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național și a reluat livrarea de energie electrică, însă la un nivel mult sub capacitatea nominală. Reactorul a fost oprit timp de peste trei luni din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării, care a afectat condițiile necesare pentru funcționarea în siguranță a instalației.

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