Petrobrazi, singura rafinărie funcțională din România, își reduce producția. Ce se întâmplă pe piața carburanților

România se confruntă cu o situație critică pe piața carburanților: în plină criză generată de războiul din Orientul Mijlociu și de explozia prețurilor la petrol, singura rafinărie care mai funcționează în țară, Petrobrazi, își reduce temporar producția. Instalațiile cheie ale rafinăriei vor fi oprite pentru lucrări de mentenanță planificată, ceea ce va afecta livrările în următoarele două săptămâni, anunță Observatorul Prahovean.

Reprezentanții OMV Petrom au transmis pentru publicațoiia citată că, „pentru o perioadă de circa două săptămâni, una dintre instalațiile din cadrul rafinăriei Petrobrazi va fi oprită pentru mentenanță planificată."

Compania a evitat să spună în ce măsură va fi afectată producția de carburanți, precizând doar că „rata de utilizare a rafinăriei se va menține la un nivel ridicat, de peste 90% în primul trimestru.

Celelalte două rafinării ale României sunt deja indisponibile. Petrotel Lukoil este oprită de aproape cinci luni, ca efect al sancțiunilor internaționale, iar Petromidia a intrat recent în revizie tehnică, în ciuda încercărilor autorităților de a amâna oprirea pentru a proteja piața internă.

România dispune în prezent de rezerve strategice și comerciale de peste două milioane de tone de combustibil , dintre care 56% se află pe teritoriul țării , restul fiind depozitat în alte state UE și putând fi adus rapid în caz de nevoie.

Potrivit Ministerului Energiei, cu aceste stocuri, România ar putea funcționa aproximativ cinci luni chiar și în scenariul pesimist că s-ar mai rafina și nici nu s-ar mai importa carburanți.

