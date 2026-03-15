Nicușor Dan, întâlnire de urgență cu o delegație OMV Petrom, în contextul scumpirii accelerate a carburanților și al crizei din Orientul Mijlociu

Întâlnirea apare în programul oficial al Administrației Prezidențiale, pentru 16 martie, ora 10:00, la Palatul Cotroceni.

Întâlnirea are loc în contextul scumpirii accelerate a carburanților în România, pe fondul crizei mondiale generate de conflictul din Orientul Apropiat. Guvernul nu a luat până acum nicio măsură concretă, însă ministrul Energiei a prezentat o variantă de lucru a unui plan care presupune declararea stării de urgență energetică și posibila reducere a accizelor sau a altor taxe.

De asemenea, în ședințele CSAT, șeful statului a subliniat că România analizează scenarii economice și măsuri de reacție la evoluțiile din regiune, inclusiv cele legate de prețurile la petrol.

Conflictul din Orientul Mijlociu a generat creșteri semnificative ale prețurilor internaționale la petrol, iar România resimte deja presiunea asupra pieței interne.