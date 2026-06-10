PSD propune o lege pentru despgubirea românilor care ar fi fost prejudiciați prin indicele ROBOR

Sursă: Realitatea.Net

PSD lansează un proiect de lege cu efect exploziv în sistemul financiar: românii care au plătit dobânzi calculate pe un ROBOR manipulat ar putea primi despăgubiri directe, plătite chiar de băncile găsite vinovate. Initiativa vine după ce Consiliul Concurenței a sancționat deja zece bănci, cu o amendă record pentru piața bancară din România, după ce anchetatorii au descoperit înțelegeri care ar fi influențat artificial indicele ROBOR .Instituțiile vizate contestă decizia și au anunțat că o vor ataca în instanță.

Noua proiect de lege propunre ca în situația în care o autoritate a statului stabilește definitiv că un consumator a fost prejudiciat, banca este obligată să:

recalculeze dobânzile, folosind un indice ajustat;

să returneze integral prejudiciul, fie prin virament, fie prin reducerea soldului creditului;

să corecteze toate contractele afectate, în maximum 45 de zile.

Pentru milioane de români cu credite în lei, legea ar putea însemna mii de lei recuperați, în funcție de perioada în care dobânzile au fost calculate pe baza unui indice manipulat.

Impactul asupra băncilor este uriaș: nerespectarea legii poate aduce amenzi de până la 1% din cifra de afaceri anuală.

Proiectul intră acum în procedură parlamentară.