Zile critice pentru România. Economia, sub zodia „junk”. Scăpăm sau nu de ciocanul agențiilor de rating?

Publicat 14 iul. 2026, 12:08 Sursă Realitatea.Net

România se află sub lupa atentă a agențiilor de rating, iar perspectiva unei retrogradări a economiei la capitolul „junk” este cât se poate de reală. Economia țării gâfâie de ceva timp, iar criza politică declanșată acum două luni nu face decât să pună paie pe foc.

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