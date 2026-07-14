Zile critice pentru România. Economia, sub zodia „junk”. Scăpăm sau nu de ciocanul agențiilor de rating?

România se află sub lupa atentă a agențiilor de rating, iar perspectiva unei retrogradări a economiei la capitolul „junk” este cât se poate de reală. Economia țării gâfâie de ceva timp, iar criza politică declanșată acum două luni nu face decât să pună paie pe foc.
România a intrat oficial în linie dreaptă pentru examenele anuale dictate de marile agenții internaționale de rating. Miza este uriașă: păstrarea calificativului în categoria investment grade (recomandat pentru investiții), singurul scut care garantează că țara se poate împrumuta în continuare la costuri sustenabile.
În acest sens, Ministerul Finanțelor a demarat deja discuțiile de culise cu evaluatorii de la Fitch (așteptați în iulie) și Moody’s (programați pentru începutul lunii august).
Finanțele își fac „scut” din împrumuturi: Peste jumătate din planul intern este deja bifat
Ministrul Finanțelor a confirmat că dialogul cu experții agențiilor de rating a început în format hibrid, subliniind importanța critică a stabilității acestui calificativ pentru piețele financiare.
Din punct de vedere tehnic, ministerul stă relativ liniștit pe termen scurt:
Piața internă: S-a realizat deja 58% din planul anual de atragere de fonduri prin licitațiile lunare.
Piețele externe: Programul de finanțare externă este acoperit în proporție de 35%.
Media generală: România a acoperit deja aproximativ 49% din totalul împrumuturilor necesare pentru acest an.
Scenariul pesimist: Se grăbește statul să ia bani înainte de o posibilă retrogradare?
Această accelerare a împrumuturilor nu este însă privită cu ochi buni de toată lumea. Fostul ministru al Finanțelor, Florin Cîțu, interpretează diferit cifrele oficiale. El atrage atenția asupra deciziei ministerului de a ridica plafonul împrumuturilor de pe piața internă în iulie la 8,5 miliarde de lei (cu aproape un miliard de lei mai mult decât în iunie).
În opinia sa, această grabă trădează primirea unor semnale îngrijorătoare de la agențiile de rating. Statul ar încerca, practic, să strângă cât mai mulți bani înainte ca un eventual rating negativ să scumpească masiv dobânzile. El estimează riscul de retrogradare la peste 70%, o prognoză considerată totuși prea sumbră de restul analiștilor din piață.
Analiza Erste: Calificativul este în siguranță până la testul bugetului pentru 2027
Analiștii Erste Group propun o perspectivă mult mai echilibrată și optimistă. Aceștia sunt de părere că agențiile de rating vor adopta o poziție de așteptare și nu vor schimba calificativul României prea curând, cel puțin nu înainte de publicarea strategiei bugetare pentru 2027.
Argumentele băncii austriece includ:
Execuție bugetară controlată: Deficitul pe primele luni arată bine, iar ținta anuală de deficit de 6,2% din PIB este perfect realizabilă, existând chiar premisele unui rezultat final mai bun.
Presiune amânată: Adevăratul test de maturitate economică și politică va fi redactarea bugetului pentru 2027, unde Guvernul va trebui să demonstreze că poate continua reformele și consolidarea fiscală.
Radiografia datoriei în 2026: Nevoi uriașe, dar piețe stabile
Deși deficitul bugetar s-a menținut la un nivel gestionabil de 1,75% din PIB în primele cinci luni, necesarul total de finanțare al țării rămâne unul astronomic.
Erste estimează că necesarul brut de finanțare al României pentru acest an se va ridica la aproximativ 279 de miliarde de lei. Pentru a acoperi aceste goluri, statul va trebui să emită obligațiuni nete de circa 128 de miliarde de lei, la care se adaugă lansarea de euroobligațiuni estimate la 10 miliarde de euro.
România a dat deja semnale bune pe piețele externe încă din luna februarie, când a atras cu succes 3 miliarde de euro și 2 miliarde de dolari. În ciuda tensiunilor interne și a contextului global agitat, randamentele titlurilor de stat pe 10 ani au rămas stabile în jurul valorii de 6,7% - 6,8%, o tendință de scădere fiind prognozată abia pentru anul viitor, odată cu potențiala relaxare a politicii monetare de către BNR.